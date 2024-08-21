Temmuz ayında hamile olduğunu duyurmuştu... İlk 'aile' fotoğrafı geldi

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8 yıl önce meslektaşı Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan Neslihan Atagül, müjdeli haberi temmuz ayında vermiş ve hamile olduğunu duyurmuştu.

Atagül'den ilk 'aile' fotoğrafı doum gününde geldi. Ünlü oyuncu Instagram sayfasında doğum günü mesajı yayınladı:

"Ben mutluyum! Hem de çok! Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız! Ps: Sonuncu bu romantizme pek uygun olmadı ama idare edin"





HAMİLE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Magazin dünyasının şu sıralar bebek heyecanı yaşayan tek ismi Atiye değil... Ekranın ünlü güzelleri art arda paylaştıkları hamile pozları ile dikkat çekiyorlar. İşte onlardan bazıları...

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Güzel haber 4 yıl sonra geldi

Oyuncu Cansel Elçin 2020 yılında meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan çiftten bebek müjdesi geldi.

Zeynep Tuğçe Bayat, güzel haberi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Doğuma günler kaldı

Oyuncu Berkay Hardal 2019 yılında meslektaşı Dilan Telkök ile nikah masasına oturmuştu.

Dilan Telkök, hamilelik haberini geçtiğimiz mart ayından sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurdu:

"Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız "

Doğum için gün sayan çiftten Berkay Hardal, eşinin karnı burnunda fotoğrafını "Aile her şeydir" notuyla paylaştı.

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Dünyanın en güzel kızından hamile pozu

2002 Dünya güzeli Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturmuş, 2018 yılında ise oğlu Demir'i dünyaya getirmişti. Çiftin kızları Arya da geçtiğimiz nisan ayında aileye katıldı.

Akın, karnı burnunda görüntüsünü "Sevgili Yasemin’in objektifinden,toplantı öncesi…" notuyla Instagram sayfasında paylaşmıştı.

Azra Akın, ilk hamile pozunu yeni yılda paylaşmış ve altına da "2024'te 4 kişilik bir aileyiz" notunu düşmüştü.

Biberonlu fotoğraf

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Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile Temmuz 2023'te Bodrum'da nikah masasına oturmuştu. Çift güzel haberi sosyal medyadan duyurdu.

Ahmet Kural "Çok heyecanlıyız" mesajını biberon ve bebek emojisi ile süsleyerek Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Kural çiftinin oğulları Kemal, nisan ayında dünyaya geldi.

Güzel haberi ağlayarak verdi...

Oyuncu Müge Boz 2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Vina adını verdikleri kızlarını kucağına alan çiftten ikinci çocuk müjdesi geldi.

Müge Boz, hamile olduğunu Intagram hesabından duyurdu.

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Kızı Vina ve eşine bebek haberini verdiği anları kayda alan oyuncu "Size bir haberimiz var" ifadelerini kullandı.

Müge Boz'un paylaşımına Özge Özpirinçci, Çağla Şıkel, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Deren Talu, Berfu Yenenler ve Gamze Erçel gibi isimlerden tebrik yorumu yağdı. Çiftin oğulları Rika, sezaryen doğum ile dünyaya geldi.

Bebek göründü! 'Sakın kilo almışsın demeyin'

Geçtiğimiz ağustos ayında Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur da hamile fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Tayfur, kızını haziran ayında kucağına aldı.

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Göbekli fotoğraflar

Oyuncu Gonca Vuslaterihamile olduğunu duyurmuş, kız bebek beklediğini söylemişti. Vuslateri'den ilk fotoğraflar Kapadokya tatilinde geldi.

Doğuma günler kala

3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı ile evlenen Songül Öden karnı burnunda fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

Songül Öden kızına geçtiğimiz aylarda kavuştu.





Bebeğin adı Neva

Atiye, 2018'de Erol Sebebci ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri Ferah Feyza 2019 yılında dünyaya geldi. Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğin müjdesini veren Atiye, karnı burnunda pozunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Kasım ayında ikinci kez kız annesi olan şarkıcı bebeğine Neva adını verdi.

'Ailemiz büyüyor diyelim o zaman!'

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

Geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda evliliğin güzel gittiğini dile getiren İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna'nın torun istediğini söylemişti:

"Çocuk için erken olduğunu düşünüyoruz ama annem ilk günden beri torun torun diye sayıklıyor. En hayırlı zamanda olmasını diliyoruz. Çocuk güzel bir şey, bakalım kısmet."

Geçtiğimiz hafta Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu yönünde haberlerin magazin gündeminde yer alması üzerine, İbrahim Tatlıses beklenen açıklamayı yapmıştı:

"Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz."

Yasemin Tatlıses günler sonra hamile olduğunu duyurdu. İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli eşiyle beraber paylaşım yaparak "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" dedi.

Doğumdan günler önce

Geçtiğimiz yıl avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenen oyuncu Wilma Elles üçüncü kez anne oldu.

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisiyle şöhreti yakalayan Wilma Elles, doğumdan günler önce bu fotoğrafı paylaştı.

Kurt Efe'ye kavuşmadan hemen önce



Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe doğmadan önce, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un karnını öptüğü kareyi nazar boncuğu emojisiyle İngilizce “O aynı rüzgar gibi...” yazarak Instagram hesabında paylaştı. 2016 yılında evlenen çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Hande Soral

İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, oğulları Ali'ye 30 Mayıs 2022'de kavuştu.

Hande Soral, doğum öncesi çekilen fotoğrafını ' Anne oluyorum' notuyla paylaşmıştı...

Seray Sever

Seray Sever de hamile pozu paylaşan isimlerden..





2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Sever, 2022'nin Mayıs ayında ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı dünyaya getirdi.

Seray Sever doğumdan birkaç gün önce çekilen karnı burnunda pozlarını da Instagram'dan paylaştı.

Hazal Kaya kızına kavuştu

Kızı Süreyya Leyla’yı 12 Şubat'ta kucağına alan Hazal Kaya, doğumdan önce fotoğrafçı Gözde Kumru Uçak’ın objektifine poz vermişti.



Meslektaşı Ali Atay’la evli olan Hazal Kaya’nın 3 yaşında Fikret Ali adında bir de oğlu var.





SİNEM KOBAL

2016 yılında Kenan İmizalıoğlu ile nikah masasına oturan ve 2020 yılında kızı Lalin'i dünyaya getiren Sinem Kobal, Mayıs 2022'de ikinci kez anne oldu.

İlk hamileliğinde de uzun bir süre objektiflerden kaçmayı başaran Kobal'dan ikinci hamileliğinde de fotoğraf gelmedi.

Kolay doğum için...

Oyuncu Seda Güven 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş, 2020 yılında oğlu Yiğit Ali'yi dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Seda Güven, doğumdan birkaç gün önce karnı burnunda pozunu takipçileri ile paylaştı. Güven, fotoğrafın altına "Kolay doğum için tıkla" notunu düştü.