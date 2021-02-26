Temizlik Benim İşim 26 Şubat haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 26 Şubat Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Gözde'ye puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 26 Şubat birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM 26 ŞUBAT HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Gözde'ye oyları verdi. İşte, Kadir Ezildi'nin puanları iptal etmesinin ardından yarışmacıların aldığı oylar;

Esma ve Esra aynı puanı alarak birinciliği paylaştılar.

Gözde 6 puan alarak üçüncü oldu.

Senanur 6 puan alarak üçüncü oldu.

Neslihan 5 puan alarak sonuncu oldu.