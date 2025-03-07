Telif sorunu çözülüyor

Haberin Devamı

Dün İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Protokol ile müzik dünyasındaki telif sorununun çözülmesi, restoran, kafe gibi işletmelerin telif ihtilaflarının son bulması ve müzik lisansı almalarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Törende bir konuşma yapan Bakan Ersoy, “Müzik meslek birliklerimiz, tarife oranlarını yüzde 70 oranında indirmeyi kabul etti. Yıllardır yaşanan telif anlaşmazlıklarının çözümünde çok önemli bir eşik olarak görüyoruz. Sayın başkanlara uzlaşıya dayalı bir şekilde süreci sürdürerek sonuca ulaştıkları için teşekkür ediyorum. Gastronomi tesislerinde müzik iş birliği protokolünün taraflara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Haberin Devamı

YILLARDIR KANAYAN BİR YARAYDI

MSG Başkanı Ferhat Göçer: “Yolumuz çok uzun. Eser sahiplerine ayakta duracakları, üretmeye devam edecekleri bir hayat konforu sağlamaya çalışıyoruz.”



Cem Belevi: “Teliflerle alakalı yıllardır beklediğimiz adımlar vardı. Bu protokol, sanat camiası için çok önemli bir gelişme.”



Ümit Sayın: “Senelerdir sıkıntısını çektiğimiz bir konuydu. Her yerde şarkılarımız çalıyordu ama bunun bize hiçbir getirisi olmuyordu. Bu protokol çok şeyi değiştirecektir.”



Coşkun Sabah: “Telif konusu kanayan bir yaraydı. Yavaş yavaş dünya standardına geliyoruz. Dünya bu konuyu 80 yıl önce halletmiş.”

BUGÜNLERİN HAYALİNİ KURDUK

Nükhet Duru: “Çok mutluluk verici bir gün, bunu şahsen yaşamak ve o imzayı görmek için koşarak geldim.”



Soner Sarıkabadayı: “Müzik sektörü için tarihi bir gün olduğunu düşünüyorum. Buna şahit olmak benim için gurur verici.”



Sefo: “Telif haklarımızı korudukları için müzik birliklerini kutluyorum ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum.”



Ahmet Selçuk İlkan: “50 yıldır bugünlerin hayalini kuruyorduk. Sanatçının ruhunu okşayan en güzel duygu telif hakları.”