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'Telefonlarım susmuyor' dedi, mal varlığını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Kobra Murat#İbrahim Tatlıses#Şarkıcı
Telefonlarım susmuyor dedi, mal varlığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 11:31

'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' demiş, açıklaması çok konuşulmuştu. Kobra Murat, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

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2. Sayfa programına katılan Kobra Murat, mal varlığını canlı yayında açıkladı:

*Çocukluktan beri altın alıyorum. Şuana kadar belki 18 kilo olmuştur. dedim. birikince çoluğuma çocuğuma ev alıyorum.

*Annem çok tutumluydu benim. Eline para geçince hemen mahallenin aşağısındaki kuyumcuya giderdi.

*Kızıma ev aldım, doğum gününde yazlık aldım. Oğluma bir ev bir yazlık aldım. Bir tek ortanca oğluma yazlık alamadım.

*Kızımın üstündekiler gerçek altın. Belindeki kemer 14 ayar ama onlar...

Telefonlarım susmuyor dedi, mal varlığını açıkladı

*İbrahim Tatlıses'in taktığı bizimkilerden. Gösteriş olarak abartılı ama satınca o kadar yüksek değil. 200 bin falana alıyosan 100 bine satıyorsun öyle düşün.

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*Eşim kızıyor bana kasada koyacak yer kalmadı diyor. Bunlar kaba ya, yer kaplıyor. Çeyrek falan al diyor.

*Ben "Şuana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur" dedim, kes yapıştır olunca "18 kilo altınım var" olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şuanda.

Telefonlarım susmuyor dedi, mal varlığını açıkladı

*Gerçek mal varlığımı ben açıklayayım: 1 dairem var, büyük oğluma bir ev aldım, kızıma bir ev aldım, küçük oğluma 1 ev aldım. Yazlık aldım 2 tane gecekondum var. 23 m2 evde 6 kişi yaşadık biz. 20 m2 3 katlı dükkanım var. Bir de çocuklarıma yaptırdığım 14 ayar böyle gösterişli şeyler var.

*Benim arabam bile yok. İşe giderken bile otobüsle giderim. Halkın içine karışıyorum, onlar da şaşırıyorlar. Ben eli tutarken çoluğuna çocuğuna bir şeyler almış insanım.

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#Kobra Murat#İbrahim Tatlıses#Şarkıcı

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