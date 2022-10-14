'Telefonlarım susmuyor' dedi, mal varlığını açıkladı

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2. Sayfa programına katılan Kobra Murat, mal varlığını canlı yayında açıkladı:

*Çocukluktan beri altın alıyorum. Şuana kadar belki 18 kilo olmuştur. dedim. birikince çoluğuma çocuğuma ev alıyorum.

*Annem çok tutumluydu benim. Eline para geçince hemen mahallenin aşağısındaki kuyumcuya giderdi.

*Kızıma ev aldım, doğum gününde yazlık aldım. Oğluma bir ev bir yazlık aldım. Bir tek ortanca oğluma yazlık alamadım.

*Kızımın üstündekiler gerçek altın. Belindeki kemer 14 ayar ama onlar...

*İbrahim Tatlıses'in taktığı bizimkilerden. Gösteriş olarak abartılı ama satınca o kadar yüksek değil. 200 bin falana alıyosan 100 bine satıyorsun öyle düşün.

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*Eşim kızıyor bana kasada koyacak yer kalmadı diyor. Bunlar kaba ya, yer kaplıyor. Çeyrek falan al diyor.

*Ben "Şuana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur" dedim, kes yapıştır olunca "18 kilo altınım var" olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şuanda.

*Gerçek mal varlığımı ben açıklayayım: 1 dairem var, büyük oğluma bir ev aldım, kızıma bir ev aldım, küçük oğluma 1 ev aldım. Yazlık aldım 2 tane gecekondum var. 23 m2 evde 6 kişi yaşadık biz. 20 m2 3 katlı dükkanım var. Bir de çocuklarıma yaptırdığım 14 ayar böyle gösterişli şeyler var.

*Benim arabam bile yok. İşe giderken bile otobüsle giderim. Halkın içine karışıyorum, onlar da şaşırıyorlar. Ben eli tutarken çoluğuna çocuğuna bir şeyler almış insanım.