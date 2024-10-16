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Telefonda dolandırıldı

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#Cansu Canan Özgen#Haber Spikeri#Telefon Dolandırıcıları
Telefonda dolandırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 08:06

HABER spikeri Cansu Canan Özgen telefon dolandırıcılarının son kurbanı oldu.

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Telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir kişi, Özgen’in hesabına erişip sunucunun 450 bin lirasını başka bir hesaba aktardı. Durumu fark eden Özgen, hemen banka yetkililerini aradı. Ünlü sunucu, hesaplarına bloke konulmasının ardından savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma sonrası şüpheli Mustafa A. yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BANKALARIN GÜVENLİĞİ SAĞLAMASI GEREK

Ünlü sunucu konuyla ilgili “Günlük hayatın hızıyla maruz kaldığımız bilgi bombardımanının bazı konularda dikkatimizi dağıttığı bir gerçektir. Bankaların başta müşterilerinin kişisel bilgilerinin güvenliğini sağlamaları gerekir. Çünkü karmaşık işlemler farkındalığı yüksek insanların bile bezmesine ve bir anlık gaflete düşerek dolandırıcıların kurbanı olmasına neden olabilmektedir” dedi.

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#Cansu Canan Özgen#Haber Spikeri#Telefon Dolandırıcıları

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