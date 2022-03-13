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Tektaş var teklif yok! Özcan Deniz'den sevgilisi Samar Dadgar'a hediye...

#Özcan Deniz#Feyza Aktan#Samar Dadgar
Tektaş var teklif yok Özcan Denizden sevgilisi Samar Dadgara hediye...

Özcan Deniz, 2019 yılında Feyza Aktan’dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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49 yaşındaki sanatçının, kendisinden 24 yaş küçük sevgilisiyle yeniden nikâh masasına oturacağı iddia edildi.

Samar Dadgar önceki gün sosyal medya hesabından Özcan Deniz’le el ele fotoğrafını paylaştı.

Moda tasarımcısının parmağındaki tektaş dikkat çekti.

Dadgar fotoğrafa “Hediye gibi geldin, hoş geldin” notunu yazarak kafaları karıştırdı.

Çiftin hayranları pozun altına “Yoksa evlilik çok mu yakın?” yorumları yazdı.

Özcan Deniz tarafından ise evlilik teklifi olmadığı öğrenildi.

Tektaş var teklif yok Özcan Denizden sevgilisi Samar Dadgara hediye...

 

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Feyza Aktan'dan sonra Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz'in annesinden veto yediği ileri sürülmüştü. Oğluyla yaşadığı evden ayrılan anne Deniz'in "Bu ilişkiye rızam yok" dediği söylenmişti.

 

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#Özcan Deniz#Feyza Aktan#Samar Dadgar

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