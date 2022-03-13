Tektaş var teklif yok! Özcan Deniz'den sevgilisi Samar Dadgar'a hediye...

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49 yaşındaki sanatçının, kendisinden 24 yaş küçük sevgilisiyle yeniden nikâh masasına oturacağı iddia edildi.

Samar Dadgar önceki gün sosyal medya hesabından Özcan Deniz’le el ele fotoğrafını paylaştı.

Moda tasarımcısının parmağındaki tektaş dikkat çekti.

Dadgar fotoğrafa “Hediye gibi geldin, hoş geldin” notunu yazarak kafaları karıştırdı.

Çiftin hayranları pozun altına “Yoksa evlilik çok mu yakın?” yorumları yazdı.

Özcan Deniz tarafından ise evlilik teklifi olmadığı öğrenildi.

İSTENMEYEN GELİN İLAN EDİLDİ

Feyza Aktan'dan sonra Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz'in annesinden veto yediği ileri sürülmüştü. Oğluyla yaşadığı evden ayrılan anne Deniz'in "Bu ilişkiye rızam yok" dediği söylenmişti.