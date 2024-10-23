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Tekin Temel kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Tekin Temel hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Tekin Temel kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti Tekin Temel hangi dizilerde ve filmlerde oynadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 14:02

Tekin Temel kimdir sorusu, hayatı ve kariyeri hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Tekin Temel, 1968 yılında Manisa’da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Temel, birçok popüler dizi ve tiyatro projesinde yer almıştır. Peki, Tekin Temel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Tekin Temel, Türk tiyatro ve dizi oyuncusu olarak tanınan bir isimdir. 1968 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğmuş, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi almıştır. Pek çok televizyon dizisinde dikkat çeken karakterleri canlandıran Temel, Türk oyunculuk sahnesinde başarılı bir kariyere sahiptir. Peki, Tekin Temel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

TEKİN TEMEL KİMDİR?

Tekin Temel, 24 Haziran 1968'de Manisa Akhisar'da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu kariyerine pek çok başarılı proje sığdıran Temel, televizyon izleyicileri tarafından çeşitli karakterlerle tanınmaktadır.

TEKİN TEMEL KARİYERİ

Temel, tiyatro kökenli bir oyuncu olarak birçok dizi ve filmde rol almıştır. "Afili Aşk", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Bir Zamanlar Kıbrıs" gibi yapımlarda yer almış; "Yekta Veziroğlu" ve "Ali Rıza" gibi karakterlerle izleyicilerin beğenisini kazanmıştır

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