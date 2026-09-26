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Tek celsede boşandılar!

Güncelleme Tarihi:

#Deniz Baysal#Barış Yurtçu#Boşanma
Tek celsede boşandılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 08:22

OYUNCU Deniz Baysal ile müzisyen Barış Yurtçu, yaklaşık 7 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

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 2019 yılında nikâh masasına oturan Baysal ve Yurtçu, evlilikleri boyunca özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Zaman zaman birlikte yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen çift, bir süredir ayrı oldukları yönündeki haberlerle konuşuluyordu. Çiftin evlilikleri tek celsede bitti.

Boşanma sonrası Barış Yurtçu’nun babası Ufuk Yurtçu da yaptığı yorumla dikkat çekti. Bir haber sayfasının paylaşımının altına yorum yapan Yurtçu, “Barış Yurtçu tek oturumda Deniz Baysal’dan boşanmıştır” ifadelerini kullandı.

 

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#Deniz Baysal#Barış Yurtçu#Boşanma

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