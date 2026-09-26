Tek celsede boşandılar!

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2019 yılında nikâh masasına oturan Baysal ve Yurtçu, evlilikleri boyunca özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Zaman zaman birlikte yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen çift, bir süredir ayrı oldukları yönündeki haberlerle konuşuluyordu. Çiftin evlilikleri tek celsede bitti.

Boşanma sonrası Barış Yurtçu’nun babası Ufuk Yurtçu da yaptığı yorumla dikkat çekti. Bir haber sayfasının paylaşımının altına yorum yapan Yurtçu, “Barış Yurtçu tek oturumda Deniz Baysal’dan boşanmıştır” ifadelerini kullandı.