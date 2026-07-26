Tatsız olaylar geride kaldı... 'Bizim temelimiz çok sağlam'

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◊ Birlikte bir müzik serüvenine başladınız. “Olsun”, “Yalan” ve “Camdaki İz” adlı şarkılarda düet yaptınız. Bu fikir nasıl çıktı ortaya?

- Efecan Dianzenza: Hiç planlı bir şey değildi. Ben geceleri söz yazıyorum genelde. Yine bir gece tarzımın dışında bir şey yazmaya başlamıştım. Bu rap değil, başka bir şeye dönüştü. Sonra Duygu’ya anlattım. Duygu da çay koyuyordu mutfakta. Hemen çağırdım ve ona söyledim. Duygu’nun tüyleri diken diken oldu. Duygu da benimle beraber hemen ezberledi. O söylerken şarkıda onun sesini hayal ettim. “Yarın stüdyoya gidiyoruz” dedim. Ertesi gün stüdyodaydık yani.

◊ Duygu, sen daha önce şarkı söylüyor muydun?

- Duygu Çavdar: Hayır, ben evde herkes gibi kendi kendime şarkı söylüyordum.

- Efecan Dianzenza: Benim hayalimdi. Duygu’yla bir şeyler yapmak hep istiyordum.

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- Duygu Çavdar: Hakikaten mutfakta çay dolduruyordum. Her zaman Efecan şarkı yazdıktan sonra yanıma gelir, okur. Ben duyunca çok etkilendim.

◊ Nasıl dönüşler alıyorsunuz?

- Duygu Çavdar: Ben inanamadım. İlk başlarda çok utanıyordum çünkü benim mesleğim değildi. Kendi sesimi duymak değişik geldi. Ama o kadar olumlu yorum geldi ki...

◊ Bir şarkıyla da kalmadınız, arka arkaya şarkılar yayınladınız...

- Efecan Dianzenza: Evet, yani baktım ki insanlar gerçekten gerçeği yansıtan, samimi bir şeyler dinlemek istiyorlar. Benim için de bunu yazmak gerçekten daha keyifli oldu.

- Duygu Çavdar: Efecan’ın kalemini çok seviyorum. Çok farklı bir yetenek.

- Efecan Dianzenza: Proje değil de böyle uzun vadeli bir müzik hayatı gibi hikâyesi gibi bir şey yolunda ilerliyoruz.

Fotoğraflar: Murat ŞAKA

ARTIK SERT RAP YAZAMIYORUM

◊ Artık hep birlikte mi müzik yapacaksınız yani?

- Efecan Dianzenza: Yaştan dolayı mı yaşanmışlıklardan dolayı mı bilmiyorum ama artık çok sert rap yazamıyorum. Daha hissettiren, hisli şarkılar yapabiliyorum. O yüzden yüzde 70 benim şarkılarımın hepsi Duygu ile düet olur. Solo şarkı nadir olur. Duygu’yla şarkı yapmaktan keyif alıyorum.

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◊ Yeni çalışmalar gelecek mi yakın zamanda?

- Efecan Dianzenza: 28 Ağustos’ta “Gitme” adlı yeni şarkımız çıkacak. Bu birlikte söylediğimiz dördüncü şarkımız olacak.

- Duygu Çavdar: Efecan üretim makinesi.

ESKİDEN ALKIŞ PEŞİNDEYMİŞİM ARTIK ÖNCELİĞİM HUZUR

◊ Efecan senin uzun yıllara dayanan bir rap müzik geçmişin var. Müzik konusunda nasıl bir konumdasın sence?

- Efecan Dianzenza: Rap yaparken istediğim dönüşü alamadığımda bir rahatsız oluyordum. Üretmek bu sefer bana işkence gibi geliyordu. Şimdi öyle bir şeyin içerisine girdik ki, beklentimin de dışında yorumlar geldiği, böyle doğru yolda olduğum için çok heyecanlı bir şekilde ilerliyorum.

- Duygu Çavdar: Çok gerçek bir şey var ortada. Bence onu insan hissedebiliyor yani.

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- Efecan Dianzenza: Evet, bir de çok ağır bir şey yaşadık. Ben mental olarak gerçekten kimsenin yaşamaması gereken bir mentali yaşadım. Duygu’nunkini zaten söylemiyorum bile... Oradan çıkıp, hemen akabinde böyle şarkılar yapıp “o magazini kullanıp şarkı yapıyorlar” dedirtmedik kimseye. Bu bizim için çok önemliydi. O yüzden çok mutlu olduk.

◊ Hayatınızda aslında bambaşka bir sayfa açtınız da diyebilir miyiz?

- Efecan Dianzenza: Evet, kendimle yüzleşince şunu da anladım, eskiden alkış peşindeymişim ve onun beklentisi insanı çok yoruyormuş. Şimdi sadece eve huzurlu dönmenin peşindeyim. Kızım, eşim, huzurlu hayat... Bir şarkı bir insanın hayatını birden bambaşka yerlere götürebiliyor ya, eğer götürseydi ben o psikolojideyken belki çok değişik bir hayat yaşayacaktım yani. Daha kötü olacaktı her şey. Bunların örneklerini çok görüyoruz. İnsanın önce psikolojik anlamda kendini eğitmesi gerekiyor.

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AFFETMEK ALLAH’A MAHSUS

◊ Geçen yıl sıkıntılı bir süreç geçirdiniz, boşandınız. Duygu sen bu süreçte nasıl güçlü kaldın?

- Duygu Çavdar: İnsanlar bizi dışarıdan gördüler. Ama içimizde ne yaşadığımızı biz biliyoruz. Efecan’ı ondan çok daha iyi tanıyorum. O beni çok iyi tanıyor. Bence bizim temelimiz o kadar sağlam ki... Ve sevgiye dayanıyor. Bizimki büyük bir sınavdı. O sınavdan sağ çıkabilen daha sağlam adımlarla devam ediyor.

◊ Siz barışınca sana “Neden affettin” gibi yorumlar da yapıldı.

- Efecan Dianzenza: Küçük bir linç kampanyası oldu, evet. Ama onun yanında bizim yeniden bir araya gelmemize sevinen o kadar çok insan da oldu ki...

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- Duygu Çavdar: O onun 3 dakikalık düşüncesi. Ama geri kalan bütün hayat benim hayatım.

- Efecan Dianzenza: Ben artık sosyal medyada sadece yazım yanlışlarına sinir oluyorum. Onun haricinde söylenen hiçbir söze takılmıyorum. Biz kendi iç dünyamızda ne yaşadığımızı iyi biliyoruz. Bunu şu an böyle rahat konuşabiliyorum ama bundan iki ay önce olsa ben böyle konuşamazdım. Çok ağır bir sürecin içerisinden geçtim. 35 yaşıma kadar terapi düşmanıydım. ‘Asla terapi almam. Çünkü ben çok güçlüyüm’ diyordum. Ama bizimki çok yoğun acıların, geçmişin, çocukluğun içinden çıkma bir hikâyeydi. Kapatılan şeyin birden patlaması gibi bir durumdu. Evetterapinin çok büyük bir yardımı oldu bana.

Bu durumdan çıkabilmek sadece terapiyle olabilecek bir şey değildi. Ben çünkü bir ara kendimi resmen pasif intihara sürüklemiştim. Aklım açıldıktan o perde kalktı.

◊ O perde nasıl kalktı peki?

- Efecan Dianzenza: Hiç unutmuyorum o geceyi. Bir gece inanılmaz bir ağrı vardı karnımda. Saatlerce uyuyamadım. Sabah uyandığımda bambaşka bir Efecan’dım. Acil şekilde Duygu’ya sarılma ihtiyacı hissettim. Ben o ruh halinden kurtulduysam sevgi, tevekkül ve inanç sayesindedir.

ÖZÜNE DÖNEN BİR EFECAN VAR ARTIK

◊ Yeniden barıştıktan sonra artık nasıl bir Duygu ve Efecan var?

- Duygu Çavdar: Özüne dönen bir Efecan var. O özündeki iyiliği, huzuru, dinginliği akıtan bir Efecan... Çok daha olgun... Onun kopuş noktası kesinlikle Anka olduktan sonra başladı. Erkekler baba olduktan sonra kendi çocukluk travmaları ortaya çıkarmış. O süreçte mental anlamda Efecan’ı kaybetmeye başladık. Şu anda ise tamamen olgunluk, dinginlik, öfkeyi daha çözmüş bir Efecan var. Bu da ilişkiye direkt yansıyor.

- Efecan Dianzenza: Duygu beni benden iyi tanıyor.

◊ Siz o süreçte boşandınız. Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?

- Duygu Çavdar: Biz zaten hep evliyiz. 17 yıldır evliyiz yani...

GÜVEN HEP VARDI

◊ Barıştıktan sonra aranızdaki güven duygusunu nasıl kuvvetlendirdiniz?

- Duygu Çavdar: Güven hep vardı ama bir şeylerin yaşanması gerekiyordu. Bu aslında çok derin bir hikâye. Efecan’ın kendi yaşantısıyla alakalı, doğumundan itibarenki olan sürecinden bahsediyorum. O yüzden her şeyin travması, biriktirdiği, patlattığı her şeyi kendi kendine çözmek zorunda olduğu bir süreçti. Zaten artık her şeyi çözdü. Her şeyi çözen bir Efecan’la çözmeden önceki Efecan çok farklıydı. Kimisi yaşadığı travmalardan kaçabilmek için daha da farklı hatalar yapıyor. Dünyadaki bütün kötülüğün altında hep travmalar var.

◊ Peki o süreçte bir hayal kırıklığı yaşadın mı, ne hissettin?

- Duygu Çavdar: “Efecan gitti” dedim. Onun paniği çok daha fazlaydı bende. Yani bakışları değişti ama o normal bir şey değildi yani.

- Efecan Dianzenza: Kuzenlerim ve arkadaşlarım da “Senin yüzünde farklı bir şey var” diyorlardı.

- Duygu Çavdar: Onun akıl sağlığı için daha çok endişelendim. Çünkü hayatı boyunca biriktirdiği her şeyi patlattığı bir noktadaydık.

◊ Anka’yı olayların dışında tutma süreci nasıldı?

- Duygu Çavdar: Güçlü durman lazım. Çok zordu.