Tatlıses rekor kırdı! 4 günde 120 bin hayranıyla buluştu

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Usta sanatçı, 13 yıl aranın ardından “Kadınlar Matinesi” programıyla Kuruçeşme Açıkhava’da sahne aldı.

Tatlıses, 17 yıl sonra da ilk kez Kudüs’teki sevenleriyle buluştu.

Kudüs’te 2 gün üst üste verdiği konserin ardından Tatlıses, bu defa Ankara Sincan’da uzun yıllardan sonra ilk kez halk konserinde sahne aldı.

Rotasını Bodrum’a çeviren sanatçı, 15 yıl aranın ardından ilk kez Bodrum Günay sahnesine çıkarak yine bir ilke imza attı.

İbrahim Tatlıses, 4 gün üst üste verdiği konserlerinde toplam 5 bin 501 kilometre yol yaptı, 120 bine yakın dinleyicisiyle buluştu.

Yabancı hayranlarının fazlalığı da dikkat çeken konserlerde sanatçının şarkıları hep birlikte söylendi.

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Tatlıses, yurtiçi ve yurtdışında vereceği konserlerle sevenleriyle buluşmaya devam edecek.