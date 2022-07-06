Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Tatlıses rekor kırdı! 4 günde 120 bin hayranıyla buluştu

#İbrahim Tatlıses#Kudüs#Bodrum
Tatlıses rekor kırdı 4 günde 120 bin hayranıyla buluştu

İbrahim Tatlıses, 2022 yazına yoğun konser temposuyla başladı.

Haberin Devamı

Usta sanatçı, 13 yıl aranın ardından “Kadınlar Matinesi” programıyla Kuruçeşme Açıkhava’da sahne aldı.

Tatlıses, 17 yıl sonra da ilk kez Kudüs’teki sevenleriyle buluştu.

Kudüs’te 2 gün üst üste verdiği konserin ardından Tatlıses, bu defa Ankara Sincan’da uzun yıllardan sonra ilk kez halk konserinde sahne aldı.

Rotasını Bodrum’a çeviren sanatçı, 15 yıl aranın ardından ilk kez Bodrum Günay sahnesine çıkarak yine bir ilke imza attı.

Tatlıses rekor kırdı 4 günde 120 bin hayranıyla buluştu

İbrahim Tatlıses, 4 gün üst üste verdiği konserlerinde toplam 5 bin 501 kilometre yol yaptı, 120 bine yakın dinleyicisiyle buluştu.

Yabancı hayranlarının fazlalığı da dikkat çeken konserlerde sanatçının şarkıları hep birlikte söylendi.

Haberin Devamı

Tatlıses, yurtiçi ve yurtdışında vereceği konserlerle sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

Gözden Kaçmasın

Masaya oturdularMasaya oturdular
#HAMDİ AKIN#BARAN SÜZER
Annesinin ve babasının fotoğrafını paylaştı, yakışıklılığının sırrı çözüldüAnnesinin ve babasının fotoğrafını paylaştı, yakışıklılığının sırrı çözüldü!
#ÜNLÜLERİN AİLELERİ#MEHMET GÜNSÜR
Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Tatlıses#Kudüs#Bodrum

BAKMADAN GEÇME!

İşte bayramlık rotalar

İşte bayramlık rotalar

#Bayram
Eşekle çalışmış Kırkpınarda Altın kemeri getiren oyunu...

Eşekle çalışmış! Kırkpınar'da Altın kemeri getiren oyunu...

#Cengizhan Şimşek
La Casa de Papel Antalya: Profesör, ‘Profesör’ olalı böyle kasa görmedi

La Casa de Papel Antalya: Profesör, ‘Profesör’ olalı böyle kasa görmedi! 

#Antalya

BAKMADAN GEÇME!

İşte bayramlık rotalar

İşte bayramlık rotalar

#Bayram
Eşekle çalışmış Kırkpınarda Altın kemeri getiren oyunu...

Eşekle çalışmış! Kırkpınar'da Altın kemeri getiren oyunu...

#Cengizhan Şimşek
La Casa de Papel Antalya: Profesör, ‘Profesör’ olalı böyle kasa görmedi

La Casa de Papel Antalya: Profesör, ‘Profesör’ olalı böyle kasa görmedi! 

#Antalya