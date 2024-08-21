×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Hande Ataizi sevgilisiyle tatilde... Gözler üzerinde!

Güncelleme Tarihi:

#Hande Ataizi#Dinç Aydoğdu#Işın Karaca
Hande Ataizi sevgilisiyle tatilde... Gözler üzerinde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 14:37

Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor.

Haberin Devamı

Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu önceki gün Yalıkavak’taki bir otelin plajında görüntülendi.

Birlikte denize giren sevgililer, serin suların tadını çıkardı. Fit çift, keyifli dakikaların ardından kurulanıp şezlonglarına geçti. (Kamil SÜMER)

Hande Ataizi sevgilisiyle tatilde... Gözler üzerinde

Deniz keyfi

Işın Karaca ve eşi Can Yapıcıoğlu, tatil için Çeşme’yi tercih etti. Çift önceki gün Fun Beach’te görüntülendi. Uzun süre şezlonglarında güneşlenen çift, akşama doğru denize girdi. (Deniz BOY)

Hande Ataizi sevgilisiyle tatilde... Gözler üzerinde

Bozcaada hatırası

Haberin Devamı

Yaz aylarını Bozcaada’da geçiren Ata Demirer, arkadaşlarıyla keyifli anlarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Ünlü komedyen, “Dostlarımla Kuzey Ege denizlerinde” notuyla yayınladığı o karelerin arasına tuttuğu balıklarla verdiği pozları da ekledi.

Hande Ataizi sevgilisiyle tatilde... Gözler üzerinde

Ben buna değerim

İrem Derici tatile çıktı. Şarkıcı, havuz başında verdiği pozları sosyal medyada şu notla paylaştı: “Hiçbir zaman o şarkıdaki (Die With A Smile) gibi sevilmeyeceğim. Ama buna üzülmek yerine kumpir söyledim. Çünkü ben buna değerim.”

Hande Ataizi sevgilisiyle tatilde... Gözler üzerinde

Sürpriz sonlu

7 yıl aradan sonra “Her Şeyin Başı Merkür” filmiyle setlere dönen Sinem Kobal, sosyal medya hesabını da daha aktif kullanmaya başladı. Kobal önceki gün Instagram hesabında yaz tatilinden fotoğraflarını yayınladı. Oyuncu, alnına Joker kartını yapıştırdığı ve güneşlendiği anlara “Sürpriz sonlu” notunu düştü.

Hande Ataizi sevgilisiyle tatilde... Gözler üzerinde

Tekne tatili

Haberin Devamı

Deniz Çakır, eşi Bilgehan Baykal ile tekne tatili yapıyor. Çakır, eşi ile mutlu anlarını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

Hande Ataizi sevgilisiyle tatilde... Gözler üzerinde

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hande Ataizi#Dinç Aydoğdu#Işın Karaca

BAKMADAN GEÇME!