Hande Ataizi sevgilisiyle tatilde... Gözler üzerinde!

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Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu önceki gün Yalıkavak’taki bir otelin plajında görüntülendi.

Birlikte denize giren sevgililer, serin suların tadını çıkardı. Fit çift, keyifli dakikaların ardından kurulanıp şezlonglarına geçti. (Kamil SÜMER)

Deniz keyfi

Işın Karaca ve eşi Can Yapıcıoğlu, tatil için Çeşme’yi tercih etti. Çift önceki gün Fun Beach’te görüntülendi. Uzun süre şezlonglarında güneşlenen çift, akşama doğru denize girdi. (Deniz BOY)

Bozcaada hatırası

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Yaz aylarını Bozcaada’da geçiren Ata Demirer, arkadaşlarıyla keyifli anlarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Ünlü komedyen, “Dostlarımla Kuzey Ege denizlerinde” notuyla yayınladığı o karelerin arasına tuttuğu balıklarla verdiği pozları da ekledi.

Ben buna değerim

İrem Derici tatile çıktı. Şarkıcı, havuz başında verdiği pozları sosyal medyada şu notla paylaştı: “Hiçbir zaman o şarkıdaki (Die With A Smile) gibi sevilmeyeceğim. Ama buna üzülmek yerine kumpir söyledim. Çünkü ben buna değerim.”

7 yıl aradan sonra “Her Şeyin Başı Merkür” filmiyle setlere dönen Sinem Kobal, sosyal medya hesabını da daha aktif kullanmaya başladı. Kobal önceki gün Instagram hesabında yaz tatilinden fotoğraflarını yayınladı. Oyuncu, alnına Joker kartını yapıştırdığı ve güneşlendiği anlara “Sürpriz sonlu” notunu düştü.

Tekne tatili

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Deniz Çakır, eşi Bilgehan Baykal ile tekne tatili yapıyor. Çakır, eşi ile mutlu anlarını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.