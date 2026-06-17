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Tatil zamanı

Güncelleme Tarihi:

#Leya Kırşan#Ali Gözüşirin#Bodrum Tatili
Tatil zamanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 10:37

Yaz sezonunu açan ünlü isimlerin plaj keyfi objektiflere böyle yansıdı.

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Kıbrıs’ta romantizm

Bir süredir aşk yaşayan oyuncular Can Kızıltuğ ve Afra Karagöz geçtiğimiz gün Kıbrıs’taki Elexus Hotel’in plajında görüntülendi. Birlikte deniz keyfi yapan sevgililer, sudan el ele çıktı.

Tatil zamanı

Bodrum’u tercih ettiler

Bodrum’da tatil yapan Leya Kırşan, Torba’da kanoyla denize açılırken görüntülendi. Genç oyuncu günün büyük bölümünü denizde geçirdi.

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Tatil zamanı

Aynı plajda deniz keyfi yapanlar arasında oyuncular Ali Gözüşirin ve Ahsen Eroğlu da vardı.

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Tatil zamanı

Bodrum tatili

Dilara Sümbül, Bodrum tatilcileri arasına karıştı.

 Oyuncu önceki gün Yalıkavak’ta deniz keyfi yaparken objektife yansıdı.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Sümbül, sıcak havada uzun süre yüzerek serinledi.

Tatil zamanı



 

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#Leya Kırşan#Ali Gözüşirin#Bodrum Tatili

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