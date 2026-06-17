Tatil zamanı

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Kıbrıs’ta romantizm
Bir süredir aşk yaşayan oyuncular Can Kızıltuğ ve Afra Karagöz geçtiğimiz gün Kıbrıs’taki Elexus Hotel’in plajında görüntülendi. Birlikte deniz keyfi yapan sevgililer, sudan el ele çıktı.
Bodrum’u tercih ettiler
Bodrum’da tatil yapan Leya Kırşan, Torba’da kanoyla denize açılırken görüntülendi. Genç oyuncu günün büyük bölümünü denizde geçirdi.
Aynı plajda deniz keyfi yapanlar arasında oyuncular Ali Gözüşirin ve Ahsen Eroğlu da vardı.
Bodrum tatili
Dilara Sümbül, Bodrum tatilcileri arasına karıştı.
Oyuncu önceki gün Yalıkavak’ta deniz keyfi yaparken objektife yansıdı.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Sümbül, sıcak havada uzun süre yüzerek serinledi.