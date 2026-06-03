Tatil zamanı

Tolga BOZDUMAN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 09:40
Bir süre önce İzmir’e yerleşen Nurgül Yeşilçay, tatil sezonunu sevgilisi Necati Kocabay’la birlikte Marmaris’te açtı.
Önceki gün Selimiye’deki bir otelin plajında görüntülenen çift, uzun süre şezlongda güneşlenerek vakit geçirdi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı “Selülitlerimi magazincilere saklıyorum” paylaşımıyla gündeme gelen Yeşilçay, renkli bikinisiyle objektife yansıdı.
Ünlü oyuncu bir süre güneşlendikten sonra bikinisinin üzerine pareosunu giydi.