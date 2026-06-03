×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Tatil zamanı

Güncelleme Tarihi:

#Nurgül Yeşilçay#Necati Kocabay#Marmaris
Tatil zamanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 09:40

Bir süre önce İzmir’e yerleşen Nurgül Yeşilçay, tatil sezonunu sevgilisi Necati Kocabay’la birlikte Marmaris’te açtı.

Haberin Devamı

Önceki gün Selimiye’deki bir otelin plajında görüntülenen çift, uzun süre şezlongda güneşlenerek vakit geçirdi.

Tatil zamanı


Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı “Selülitlerimi magazincilere saklıyorum” paylaşımıyla gündeme gelen Yeşilçay, renkli bikinisiyle objektife yansıdı.

Tatil zamanı

Ünlü oyuncu bir süre güneşlendikten sonra bikinisinin üzerine pareosunu giydi.

Tatil zamanı



Haberle ilgili daha fazlası:
#Nurgül Yeşilçay#Necati Kocabay#Marmaris

BAKMADAN GEÇME!