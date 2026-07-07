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Tatil mesaisi

Güncelleme Tarihi:

#Özge Özpirinçci#Burak Yamantürk#Göksel
Tatil mesaisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 07:00

Yoğun geçen sezonun ardından Ege sahillerinde tatil mesaisi başladı. Ünlülerin gözde adresleri Bodrum ve Alaçatı’dan renkli kareler objektife yansıdı.

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Uyumlu çift

Tatil için Bodrum’u tercih eden Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk önceki gün Ortakent’teki bir plajda objektife takıldı.

Tatil mesaisi

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Arkadaşlarıyla birlikte deniz keyfi yapan çift, uyumlu plaj stilleriyle dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)

Deniz keyfi

Göksel de Bodrum tatilcileri arasına karıştı. Ünlü sanatçı, Yalıkavak’taki Ruins Luxury Resort’ün plajında görüntülendi.

Tatil mesaisi

Gün boyu deniz-güneş keyfi yapan 54 yaşındaki şarkıcı, formda fiziği ve neşeli halleriyle dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)

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Baba-kız neşesi

Yaz aylarını ailesiyle Alaçatı’daki evlerinde geçiren Caner Erkin önceki gün kızı Mihran Ela ile plajdaydı.

Tatil mesaisi


Jet-ski’ye binen baba-kız, keyifli dakikalar yaşadı. (Deniz BOY)

Albüm çıktı sıra tatilde

Yeni albümü “Fiyakalı”yı dinleyicileriyle buluşturan Emir Can İğrek, yoğun iş temposuna kısa bir mola verdi ve soluğu Bodrum’da aldı.

Tatil mesaisi

Şarkıcı önceki gün Yalıkavak’ta bulunan Ruins Luxury Resort Otel’in plajında objektife yansıdı. İğrek denizin tadını çıkararak sezonun yorgunluğunu attı. (Tolga BOZDUMAN)

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#Özge Özpirinçci#Burak Yamantürk#Göksel

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