Tatil mesaisi

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Uyumlu çift

Tatil için Bodrum’u tercih eden Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk önceki gün Ortakent’teki bir plajda objektife takıldı.

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Arkadaşlarıyla birlikte deniz keyfi yapan çift, uyumlu plaj stilleriyle dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)

Deniz keyfi

Göksel de Bodrum tatilcileri arasına karıştı. Ünlü sanatçı, Yalıkavak’taki Ruins Luxury Resort’ün plajında görüntülendi.

Gün boyu deniz-güneş keyfi yapan 54 yaşındaki şarkıcı, formda fiziği ve neşeli halleriyle dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)

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Baba-kız neşesi

Yaz aylarını ailesiyle Alaçatı’daki evlerinde geçiren Caner Erkin önceki gün kızı Mihran Ela ile plajdaydı.

Jet-ski’ye binen baba-kız, keyifli dakikalar yaşadı. (Deniz BOY)

Albüm çıktı sıra tatilde

Yeni albümü “Fiyakalı”yı dinleyicileriyle buluşturan Emir Can İğrek, yoğun iş temposuna kısa bir mola verdi ve soluğu Bodrum’da aldı.

Şarkıcı önceki gün Yalıkavak’ta bulunan Ruins Luxury Resort Otel’in plajında objektife yansıdı. İğrek denizin tadını çıkararak sezonun yorgunluğunu attı. (Tolga BOZDUMAN)