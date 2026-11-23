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Aile önceki akşam İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Muhabirleri görünce şaşıran çift soruları yanıtlamadı: “Çok yorgunuz, daha sonra konuşuruz.”

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın mutlu evliliği

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile meslektaşı Sinem Kobal, 2016 yılında hayatlarını birleştirerek mutlu bir evliliğe adım attı. Çift, 14 Mayıs 2016'da İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Evliliklerini iki çocukla taçlandıran ünlü çift, 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına aldı. Anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aile hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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İki kızlarıyla birlikte mutlu bir aile tablosu çizen çift, zaman zaman yaptıkları paylaşımlar ve katıldıkları davetlerde birlikte boy gösteriyor.