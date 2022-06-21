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Tatil değil ‘saha çalışması’

#Şeyma Subaşı#Melisa Ilıcalı#Afrika
Tatil değil ‘saha çalışması’

Şeyma Subaşı, kızı Melisa ve yakın arkadaşıyla birlikte Afrika’ya gitti. Malavi’de yetim çocuklarla bir araya gelen Subaşı, o anları takipçileriyle paylaşarak, yapmak istediği projeleri anlattı.

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Sosyal medyanın ünlü ismi Şeyma Subaşı, yakın arkadaşı Aysu Ceren Özaydın’ın doğum gününü kutlamak için Afrika seyahati organize etti. Dünya Çocuk Faaliyetleri’nin kurucusu Mahmut Ensari Caymaz’ın rehberliğinde Malavi’ye giden arkadaşlar, burada yetim çocuklarla bir araya gelerek, Özaydın’ın doğum gününü kutladı.

Tatil değil ‘saha çalışması’

Kızı Melisa’nın da katıldığı seyahatten birçok fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı, takipçilerini bilgilendirmek için şunları yazdı:

“Bazılarınız buraya tatil için geldiğimi düşünmüş olabilir. Buraya bir saha çalışması için geldim. Dünya Çocuk Faaliyetleri ile aklımdaki projeleri paylaştım. Şimdi burada gördüğüm ve ihtiyaçlarını anladığım için çok daha faydalı olacağına inandığım birçok proje düşündüm. Bir sonraki Malavi seyahatimde küçük bir grup gerçek arkadaşımla gelip, aklımdakileri yapacağım.”

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Tatil değil ‘saha çalışması’

 

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#Şeyma Subaşı#Melisa Ilıcalı#Afrika

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