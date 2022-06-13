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Taro Emir Tekin askerden döndü!

#Taro Emir Tekin#Sadakatsiz#Asker
Taro Emir Tekin askerden döndü

Taro Emir Tekin askerlik vazifesini tamamladı, evine döndü. Oyuncu, rol aldığı “Sadakatsiz” dizisinin final bölümünü koğuşta asker arkadaşları ve komutanlarıyla birlikte izlediğini söyledi.

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BENİ TANIMADAN SEVDİLER

Bedelli askerlik yapan Taro Emir Tekin, terhis sonrası ilk kez önceki gün Galataport’ta görüntülendi.

Sevgilisi Sofia ile bir partiye katılan oyuncu, “Sadakatsiz” dizisinin final bölümünü asker arkadaşlarıyla izlediğini söyledi:

“Sadakatsiz çok güzel bir projeydi. Finali koğuşta komutanlarım ve diğer arkadaşlarımla izledim. Çok gurur duydum. Herkesten de güzel destekler aldım. İlk başta tanımadılar beni saçımı sakalımı kestiğim için. Ama tanımadan sevmeleri, beni daha çok mutlu etti.”

Taro Emir Tekin askerden döndü

KIŞLADA BAŞKA BİR DÜNYA VAR

Taro Emir Tekin, askerliği hakkında şunları anlattı: “Çok güzel insanlar tanıdım. Tabii ki alıştığım temponun dışında olduğu için, erken kalkmak ve eğitimler bana yorucu geldi ama keyifliydi. Kışla çok güzeldi. Askerliğimin İstanbul’a düşmesi de büyük şans oldu. Hatta bulunduğum yer evime 15 dakika mesafedeydi. Çıktıktan sonra evime dönmem zor olmadı. Yine de askerdeyken nerede olduğunuz fark etmiyor. Kışlanın içerisinde başka bir dünya var. 1 ay çok kısa bir süre olsa da insan onur duyuyor orada olunca. Beni en çok zorlayan şey ise sıcağın altında eğitim esnasında kamuflaj giymek oldu.”

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 ANNEM TORUN MU İSTİYOR?

Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda torun istediğini söylemişti. Taro Emir Tekin annesinin bu sözleri aktarılınca şaşırdı: “Hiç zannetmiyorum annemin böyle bir şey dediğini. Biraz olta gibi geldi bu soru. Annem bana böyle bir şey söylemez!”

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#Taro Emir Tekin#Sadakatsiz#Asker

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