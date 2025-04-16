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Tarkan’ın anne acısı

Güncelleme Tarihi:

#Tarkan #Neşe Tevetoğlu#Megastar
Tarkan’ın anne acısı
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 14:28

Sanatçı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti.

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Antalya’da yaşayan Neşe Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizinden vefat etti. Avrupa turnesi konserlerini kapsamında Almanya’da olan Tarkan ise acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.



CENAZE YARIN

Anne Neşe Tevetoğlu, yarın Maltepe Cumhuriyet Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Maltepe Mezarlığı’na defnedilecek. Aile taziyeleri MAREV Ataşehir'de kabul edecek.

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu damar tıkanıklığı sebebi ile geçen yıl İstanbul’da acil ameliyata alınmış ve sağlığına kavuştuğu söylenmişti. Neşe Tevetoğlu bir süredir bacağındaki sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. 

Tarkan’ın anne acısı

Neşe Tevetoğlu, Tarkan adlı çizgi roman karakterinden etkilenerek oğluna bu adı vermişti.

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Tarkan’ın anne acısı
Tarkan, 2020 yılında annesinin hastalığı nedeniyle bütün kardeşlerini bir araya getirmiş ‘10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya geldik’ diyerek aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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#Tarkan#Neşe Tevetoğlu#Megastar

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