Tarkan’ın anne acısı

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Antalya’da yaşayan Neşe Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizinden vefat etti. Avrupa turnesi konserlerini kapsamında Almanya’da olan Tarkan ise acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.





CENAZE YARIN



Anne Neşe Tevetoğlu, yarın Maltepe Cumhuriyet Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Maltepe Mezarlığı’na defnedilecek. Aile taziyeleri MAREV Ataşehir'de kabul edecek.



Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu damar tıkanıklığı sebebi ile geçen yıl İstanbul’da acil ameliyata alınmış ve sağlığına kavuştuğu söylenmişti. Neşe Tevetoğlu bir süredir bacağındaki sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

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Neşe Tevetoğlu , Tarkan adlı çizgi roman karakterinden etkilenerek oğluna bu adı vermişti.