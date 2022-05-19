Tarkan'ın acı günü: Çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı’yı kaybettik

Haberin Devamı

Yaklaşık 30 yıldır Cem Dermanlı ile birlikte çalışan Tarkan, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu ve başsağlığı mesajı yayınladı.

"20’li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı’yı kaybettik.

Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor.

Çok özleyeceğim kendisini.

Her konserde gözlerim arayacak onu. Ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak.

Işıklar, nurlar içinde uyu Cem abi…

Çok sevdik biz seni ve bil ki hiç unutulmayacaksın.

Kalbimizde daima yaşayacaksın...

Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim… "





Haberin Devamı

'NE ÇOK ŞEY BİRİKTİRMİŞİZ'

Tarkan'ın tüm konserlerinde yanında olan Cem Dermanlı Megastar ile fotoğrafını "Ne cok zaman geçmiş... eski resimlere bakınca anlıyor insan, ne çok şey birikmiş, bir sürü güzel anı, onca yaşanmışlık, bir çok tecrübe ve yıllanmış dostluklar..." notuyla paylaşmıştı...