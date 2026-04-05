Tarkan'dan Milli marş ve konser sürprizi

Megastar Tarkan önceki gün Almanya’dan Türkiye’ye döndü. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Volkswagen Arena’da hayranlarıyla 10 konserlik serisinde buluşan Tarkan “Milletçe ihtiyacımız varmış. Özellikle benim çok ihtiyacım varmış. Hâlâ etkisi altındayım. Tekrar olur herhalde, İstanbul konserlerine doyamadım. Sevenlerimin de doyamadığını düşünüyorum” dedi.

2002 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye A Milli Futbol Takımı için ‘Bir Oluruz Yolunda’ şarkısını hazırlayan Tarkan yeniden bir sürpriz yapabileceği sinyalini verdi.

Kosova’yı yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan milli takım için marş yazıp yazmayacağı yönündeki soruya ise esprili bir dille yanıt veren Tarkan, “Bir tane milli marşımız var zaten, yenisine gerek var mı onu düşünmek lazım. Ama uçakta bir şeyler oldu. Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir” ifadelerini kullandı.

MEGASTARI HALK BELİRLER

Tarkan, “Türkiye’den yeni bir megastar çıkar mı?” sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi: “Severek dinlediğim, takip ettiğim çok yetenekli gençler var. Ama bu unvanı sanatçılara halk verir. O, halkın takdirine kalmış bir şey.”

SEZEN BENİM CANIM

Tarkan, Sezen Aksu’nun konserine konuk olacağı iddiasıyla ilgili “Çok şahane olmaz mıydı kraliçeyle aynı sahneyi paylaşmak? Kendisi artık sahnelere veda etti. Yoksa en büyük hayalimdi konser serisinde onunla şarkı söylemek. O benim canım” dedi.