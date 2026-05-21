Tarkan son noktayı koydu: Yeni marşa gerek yok

Yakında yeni şarkısının yayınlanacağını açıklayan sanatçı, bunun yeni bir milli takım marşı olmadığını söyledi:

“Harıl harıl çalışıyorum stüdyomda. Güzellikler geliyor. Önümüzdeki yazımızın daha iyi geçmesine biraz katkım olursa ne mutlu bana. Bu güzelliklerden biri milli takım şarkısı değil. ‘Bir Oluruz Yolunda’ gibi bir marş yazmışım ve yenisini yazmak gibi bir niyetim yok. En azından kendi adıma gerekli bulmuyorum böyle bir şeyi. Ha kimileri buna katılır ya da katılmaz, marşım kullanılır ya da kullanılmaz, kafayı hiç yormam. Milli takımımız başarılarıyla bizleri mutlu etsin ve tek yürekte buluştursunlar yeter. O gün geldiğinde yazılmış bütün marşlar çalsın. Sözde değil, kalpte bir olalım.”