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Tarkan koronavirüse yakalandı! İşte son durumu...

#Tarkan#Koronavirüs#Coronavirüs
Tarkan koronavirüse yakalandı İşte son durumu...

Megastar Tarkan 10 gün önce koronavirüse yakalandığını ve hastalığı atlattığını duyurdu: Merak etmeyin iyim!

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Koronavirüse yakalanan ünlüler kervanına ünlü sanatçı Tarkan da katıldı! Tüm tedbirleri almasına rağmen virüse yakalanan Tarkan sosyal medya hesabından son durumunu paylaştı.

Süreci çok hafif semptomlarla geçirdiğini belirten Megastar sevenlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı:

"10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim.

Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda “iyi ki aşılıyım” diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Covit’i.

Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım.

Sizi seviyorum"

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 YENİ ALBÜM İÇİN HAZIRLANIYORDU

Salgın nedeniyle tüm proje ve konserlerini iptal eden Tarkan, yeni albümü için çalışmalara başlamıştı. 49 yaşındaki Megastar, şarkı kaydı ve klip için 400 bin lirayı gözden çıkarmıştı.

Tarkan koronavirüse yakalandı İşte son durumu...

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