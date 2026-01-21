×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... 'İşte kuzu kuzu geldim'

Güncelleme Tarihi:

#Tarkan#Cem Yılmaz#Kuzu Kuzu
Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... İşte kuzu kuzu geldim
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 07:00

Tarkan’ın 7 yıl aradan sonra İstanbul’da verdiği konser serisinin üçüncü gecesinde sürpriz yaparak sahneye çıkan Cem Yılmaz müzikseverlere unutamayacakları anlar yaşattı.

Haberin Devamı

7 yıl aradan sonra İstanbul’da biletli konser veren Tarkan, Volkswagen Arena’daki üçüncü gecesinde yine büyük ilgi gördü. Konser alanını hıncahınç dolduran müzikseverler arasında çok sayıda ünlü isim de vardı.

Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... İşte kuzu kuzu geldim

Tarkan’ı üçüncü gecesinde Ümit-Cem Boyner, Oya-Bülent Eczacıbaşı, Birce Akalay, Giray Altınok, Burak Deniz, Çağlar Ertuğrul, Fenerbahçeli futbolcular İsmail Yüksek ve İrfan Can Eğribayat da izledi. Megastar geçmişten bugüne hit şarkılarını seslendirerek sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... İşte kuzu kuzu geldim



GECENİN SÜRPRİZİ CEM YILMAZ

Gecede Cem Yılmaz da sahneye çıkarak Tarkan’la “Kuzu Kuzu” şarkısında düet yaptı. Dans şovuyla geceye damga vuran ünlü komedyen, “Benim de biletim buradanmış. Ölmeden önce yapmanız gereken iki şeyi bu gece yaptınız” sözleriyle güldürdü. 

Haberin Devamı

Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... İşte kuzu kuzu geldim

Tarkan’la dans eden Cem Yılmaz’ın figürleri izleyenleri eğlendirdi.

Ünlü komedyen “Ölmeden önce yapılacak 10 güzel şey olsa, bugün ikisini yaptınız” sözleriyle Megastar’ı kahkahaya boğdu.

Tarkan, Yılmaz’a “Beni kırmadın, bu güzel sürpriz için evet dedin. Seni seviyoruz” diyerek teşekkür etti.

Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... İşte kuzu kuzu geldim
Cem Yılmaz sahnede Tarkan bandanası taktı.

Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... İşte kuzu kuzu geldim

Şarkılarda ayrılıyoruz
Giray Altınok en sevdiği Tarkan şarkısı sorulunca “Hüp” dedi, eşi Cansu Diktaş ise “Ölürüm Sana” yanıtını verdi. Altınok’un “Orada ayrılıyoruz işte” esprisi eşini güldürdü.
Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... İşte kuzu kuzu geldim

Ümit-Cem Boyner
Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... İşte kuzu kuzu geldim

Kilo veremeyecek diye çok korktum
Konsere sevgilisi Kayla Manukyan’la gelen Çağlar Ertuğrul kısa kestirdiği saçlarıyla dikkat çekti. Oyuncu “Kışın saçlarımla çok uğraşmak istemiyorum” derken, sevgilisi “Çağlar Bey’in bu tarzını beğendiniz mi” sorusuna “Her tarzını beğeniyorum” yanıtını verdi. Manukyan, Ertuğrul’un “Magarsus”taki rolü için 20 kilo alması hakkında da “O zaman çok korktum, kilo veremeyecek diye” ifadelerini kullandı.
Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... İşte kuzu kuzu geldim

Esen Matraş - İsmail Yüksek
Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... İşte kuzu kuzu geldim

Kuzu kuzu geldik
Eşi İmer Özgün’le poz veren Salih Bademci, “Tarkan konserine en son 10 yıl önce gitmiştik. Yine aynı heyecanla ‘kuzu kuzu’ geldik” dedi.
Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... İşte kuzu kuzu geldim

Hamileyken bile kaçırmadım
Gençlik yıllarından bugüne Tarkan’ı çok sevdiğini dile getiren Tuba Ünsal, “Civan’a hamileyken bile Tarkan konserine geldim. Tarkan da sahnede panik olmuştu kocaman karnımla
beni görünce” dedi.
Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... İşte kuzu kuzu geldim

İlk adımı İrem attı
Konsere Okan Kurt’la gelen Demet Akalın, İrem Derici’yle arasındaki küslüğün sona ermesiyle ilgili “Barıştık, bir sıkıntımız yok. İlk adımı o attı” dedi.
Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... İşte kuzu kuzu geldim

Güzel işi kabul ederiz
Sevgililer Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak, “Birlikte proje gelir mi” sorusunu “Güzel bir iş gelirse tabii ki yaparız” diye yanıtladı.
Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... İşte kuzu kuzu geldim

Oya-Bülent Eczacıbaşı
Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... İşte kuzu kuzu geldim

Eşleriyle geldiler
30 Ocak’ta vizyona girecek “Mutluyuz mu” adlı yeni filmlerinin heyecanını yaşayan İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu, konseri eşleriyle birlikte izledi.
Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... İşte kuzu kuzu geldim

Muadili yok
Birce Akalay, “Bizim jenerasyon Tarkan gibi bir Megastar daha görür mü bilemem, muadili yok” dedi. Oyuncu, en sevdiği Tarkan şarkısının da “Unutmamalı” olduğunu söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarkan#Cem Yılmaz#Kuzu Kuzu

BAKMADAN GEÇME!