Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... 'İşte kuzu kuzu geldim'

7 yıl aradan sonra İstanbul’da biletli konser veren Tarkan, Volkswagen Arena’daki üçüncü gecesinde yine büyük ilgi gördü. Konser alanını hıncahınç dolduran müzikseverler arasında çok sayıda ünlü isim de vardı.

Tarkan’ı üçüncü gecesinde Ümit-Cem Boyner, Oya-Bülent Eczacıbaşı, Birce Akalay, Giray Altınok, Burak Deniz, Çağlar Ertuğrul, Fenerbahçeli futbolcular İsmail Yüksek ve İrfan Can Eğribayat da izledi. Megastar geçmişten bugüne hit şarkılarını seslendirerek sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

Gecede Cem Yılmaz da sahneye çıkarak Tarkan’la “Kuzu Kuzu” şarkısında düet yaptı. Dans şovuyla geceye damga vuran ünlü komedyen, “Benim de biletim buradanmış. Ölmeden önce yapmanız gereken iki şeyi bu gece yaptınız” sözleriyle güldürdü.

Tarkan’la dans eden Cem Yılmaz’ın figürleri izleyenleri eğlendirdi.

Ünlü komedyen “Ölmeden önce yapılacak 10 güzel şey olsa, bugün ikisini yaptınız” sözleriyle Megastar’ı kahkahaya boğdu.

Tarkan, Yılmaz’a “Beni kırmadın, bu güzel sürpriz için evet dedin. Seni seviyoruz” diyerek teşekkür etti.

Cem Yılmaz sahnede Tarkan bandanası taktı.