Tarkan ile Cem Yılmaz aynı sahnede... 'İşte kuzu kuzu geldim'

7 yıl aradan sonra İstanbul’da biletli konser veren Tarkan, Volkswagen Arena’daki üçüncü gecesinde yine büyük ilgi gördü. Konser alanını hıncahınç dolduran müzikseverler arasında çok sayıda ünlü isim de vardı.
Tarkan’ı üçüncü gecesinde Ümit-Cem Boyner, Oya-Bülent Eczacıbaşı, Birce Akalay, Giray Altınok, Burak Deniz, Çağlar Ertuğrul, Fenerbahçeli futbolcular İsmail Yüksek ve İrfan Can Eğribayat da izledi. Megastar geçmişten bugüne hit şarkılarını seslendirerek sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.
Ünlü komedyen “Ölmeden önce yapılacak 10 güzel şey olsa, bugün ikisini yaptınız” sözleriyle Megastar’ı kahkahaya boğdu.
Tarkan, Yılmaz’a “Beni kırmadın, bu güzel sürpriz için evet dedin. Seni seviyoruz” diyerek teşekkür etti.
Şarkılarda ayrılıyoruz
Giray Altınok en sevdiği Tarkan şarkısı sorulunca “Hüp” dedi, eşi Cansu Diktaş ise “Ölürüm Sana” yanıtını verdi. Altınok’un “Orada ayrılıyoruz işte” esprisi eşini güldürdü.
Ümit-Cem Boyner
Kilo veremeyecek diye çok korktum
Konsere sevgilisi Kayla Manukyan’la gelen Çağlar Ertuğrul kısa kestirdiği saçlarıyla dikkat çekti. Oyuncu “Kışın saçlarımla çok uğraşmak istemiyorum” derken, sevgilisi “Çağlar Bey’in bu tarzını beğendiniz mi” sorusuna “Her tarzını beğeniyorum” yanıtını verdi. Manukyan, Ertuğrul’un “Magarsus”taki rolü için 20 kilo alması hakkında da “O zaman çok korktum, kilo veremeyecek diye” ifadelerini kullandı.
Esen Matraş - İsmail Yüksek
Kuzu kuzu geldik
Eşi İmer Özgün’le poz veren Salih Bademci, “Tarkan konserine en son 10 yıl önce gitmiştik. Yine aynı heyecanla ‘kuzu kuzu’ geldik” dedi.
Hamileyken bile kaçırmadım
Gençlik yıllarından bugüne Tarkan’ı çok sevdiğini dile getiren Tuba Ünsal, “Civan’a hamileyken bile Tarkan konserine geldim. Tarkan da sahnede panik olmuştu kocaman karnımla
beni görünce” dedi.
İlk adımı İrem attı
Konsere Okan Kurt’la gelen Demet Akalın, İrem Derici’yle arasındaki küslüğün sona ermesiyle ilgili “Barıştık, bir sıkıntımız yok. İlk adımı o attı” dedi.
Güzel işi kabul ederiz
Sevgililer Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak, “Birlikte proje gelir mi” sorusunu “Güzel bir iş gelirse tabii ki yaparız” diye yanıtladı.
Oya-Bülent Eczacıbaşı
Eşleriyle geldiler
30 Ocak’ta vizyona girecek “Mutluyuz mu” adlı yeni filmlerinin heyecanını yaşayan İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu, konseri eşleriyle birlikte izledi.
Muadili yok
Birce Akalay, “Bizim jenerasyon Tarkan gibi bir Megastar daha görür mü bilemem, muadili yok” dedi. Oyuncu, en sevdiği Tarkan şarkısının da “Unutmamalı” olduğunu söyledi.