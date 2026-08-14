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Tarık Mengüç hastanelik oldu: Tek duamız patolojiden güzel haber almak

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#Tarık Mengüç#Funda Mengüç#Patoloji
Tarık Mengüç hastanelik oldu: Tek duamız patolojiden güzel haber almak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 11:44

Tarık Mengüç hastanelik oldu. Bağırsağında kitle tespit edilen şarkıcının sağlık durumuyla ilgili eşi açıklama yaptı: Tek duamız patolojiden güzel haber almak

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İşte Funda Mengüç'ün açıklaması:

"Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı. Doktorlarımız gereken müdahaleyi yaptı, şimdi tek duamız patolojiden güzel haber almak... 
İnsan böyle anlarda ne yapacağını şaşırıyor, sadece donup kalıyor. Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve güzel kalbi bugün onun duası oldu.
Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi.Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda "temiz" haberini almak. 
Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla." 

Tarık Mengüç hastanelik oldu: Tek duamız patolojiden güzel haber almak

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#Tarık Mengüç#Funda Mengüç#Patoloji

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