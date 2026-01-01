×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Tarihi yalı yeniden satışta

Güncelleme Tarihi:

#Burhanettin Sezerar Yalısı#İstanbul Boğazı#Yeniköy
Tarihi yalı yeniden satışta
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 10:01

İSTANBUL Boğazı’nın gözde bölgelerinden Yeniköy’de bulunan 200 yıllık tarihi Burhanettin Sezerar Yalısı rekor bir fiyatla yeniden satışa çıkarıldı.

Haberin Devamı

Adını Dolmabahçe Sarayı ve İstanbul’daki pek çok camiye elektrik getirmesiyle tanınan İTÜ Elektrik Mühendisliği profesörlerinden Burhanettin Sezerar’dan alan yalı, yaz döneminde 1 milyar 700 milyon lira bedelle satışa çıkmıştı.

Ancak daha sonra satış kararından vazgeçilmişti. Yalı, kısa süre önce yeniden satışa sunuldu.

2’nci derecede tarihi eser konumundaki yalı için bu kez 1 milyar 825 milyon lira bedel biçildi. 2 kattan oluşan yalıda; 12 oda, 2 salon ve 7 banyo var. 200 yıllık yalı, yeni sahibini bekliyor.

39 metrekarelik rıhtıma cephesi bulunan Burhanettin Sezerar Yalısı, Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerinde yer alıyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burhanettin Sezerar Yalısı#İstanbul Boğazı#Yeniköy

BAKMADAN GEÇME!