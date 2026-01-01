Tarihi yalı yeniden satışta

Haberin Devamı

Adını Dolmabahçe Sarayı ve İstanbul’daki pek çok camiye elektrik getirmesiyle tanınan İTÜ Elektrik Mühendisliği profesörlerinden Burhanettin Sezerar’dan alan yalı, yaz döneminde 1 milyar 700 milyon lira bedelle satışa çıkmıştı.

Ancak daha sonra satış kararından vazgeçilmişti. Yalı, kısa süre önce yeniden satışa sunuldu.

2’nci derecede tarihi eser konumundaki yalı için bu kez 1 milyar 825 milyon lira bedel biçildi. 2 kattan oluşan yalıda; 12 oda, 2 salon ve 7 banyo var. 200 yıllık yalı, yeni sahibini bekliyor.

39 metrekarelik rıhtıma cephesi bulunan Burhanettin Sezerar Yalısı, Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerinde yer alıyor.