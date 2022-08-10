Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Tarihi caddede defile

Güncelleme Tarihi:

#Tülin Şahin#Didem Soydan#Jessica May
Tarihi caddede defile
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 09:29

“9. Laleli Fashion Shopping Festival”inin açılış defilesi Cumhuriyet tarihinde ilk kez trafiğe kapatılan Laleli Ordu Caddesi’nde yapıldı. 200 metrelik defile alanında 50 model, toplam 100 kombinle yürüdü.

Haberin Devamı

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından düzenlenen geleneksel “9. Laleli Fashion Shopping Festival” açılış defilesi önceki gün Cumhuriyet tarihinde ilk kez trafiğe kapatılan Laleli Ordu Caddesi’nde yapıldı.

Tarihi caddede defile

200 metrelik defile alanında 50 model, toplam 100 kombinle yer aldı. Kreatif direktörlüğünü tasarımcı Yakup Biçer’in üstlendiği ve Lasiad üyesi 50 markadan seçilen ürünlerin yer aldığı defilenin sunuculuğunu Seda Akbay ve Alona Kral yaptı. Açılış defilesinde Tülin Şahin, Didem Soydan, Jessica May, Alona Kral, Ecem Çırpan ve Buse İskenderoğlu yer aldı.

Tarihi caddede defile

Didem Soydan - Jessica May

Haberin Devamı

Türk vatandaşı olarak ilk defilem

Tülin Şahin, “Laleli, Türkiye’nin dünyaya açılan tekstil kapısı” dedi. Didem Soydan da değerli bir defilede yer aldığını söyledi: “Ailem de tekstil işiyle uğraştığı için bu tür festivalleri hem kültürel hem de ekonomi açısından değerli buluyorum.” Jessica May ise “Türk vatandaşı olarak çıktığım ilk defile oldu” dedi.

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tülin Şahin#Didem Soydan#Jessica May

BAKMADAN GEÇME!

Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen

BAKMADAN GEÇME!

Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen