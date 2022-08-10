Tarihi caddede defile

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Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından düzenlenen geleneksel “9. Laleli Fashion Shopping Festival” açılış defilesi önceki gün Cumhuriyet tarihinde ilk kez trafiğe kapatılan Laleli Ordu Caddesi’nde yapıldı.

200 metrelik defile alanında 50 model, toplam 100 kombinle yer aldı. Kreatif direktörlüğünü tasarımcı Yakup Biçer’in üstlendiği ve Lasiad üyesi 50 markadan seçilen ürünlerin yer aldığı defilenin sunuculuğunu Seda Akbay ve Alona Kral yaptı. Açılış defilesinde Tülin Şahin, Didem Soydan, Jessica May, Alona Kral, Ecem Çırpan ve Buse İskenderoğlu yer aldı.

Didem Soydan - Jessica May

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Türk vatandaşı olarak ilk defilem

Tülin Şahin, “Laleli, Türkiye’nin dünyaya açılan tekstil kapısı” dedi. Didem Soydan da değerli bir defilede yer aldığını söyledi: “Ailem de tekstil işiyle uğraştığı için bu tür festivalleri hem kültürel hem de ekonomi açısından değerli buluyorum.” Jessica May ise “Türk vatandaşı olarak çıktığım ilk defile oldu” dedi.