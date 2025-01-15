Tanyeli'ye ziyaretçi yasağı: Lütfen gelmeyin

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Geçtiğimiz hafta özel izinle hastaneden çıkan ve arkadaşlarının kendisi için düzenlediği sürpriz doğum günü partisine katılan Tanyeli'ye ziyaretçi yasağı geldi.

Ünlü oryantal kararı sosyal medya hesabından duyurdu:

"Günaydın, sabaha ezanının şifası, bereketi üstümüzde olsun. Ziyaretçi yasağım devam ediyor. Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim. Sevgiler, hayırlı günler..."

'2 SAAT İZİNLİ ÇIKMIŞTIM'

Tanyeli, doğum günü kutlamasından bu yana hastane odasından çıkamadığını söyledi:

"Doktor 2 saat izin vermişti, yarına kim öle kim kala... Şöyle beni yere çalan ağrıları bir kenara atıp, hazır çocuklar buradayken, aylar süren hastane silsilesinden boğulup 'sevdiklerimle bir arada enerji toplarım' deyip , kutlamayı bahane edip hemşiremle gittim. O gece 2 saat de olsa kutladık, bunun 20 dakikası ayakta, geri kalanı yine oracıkta bana özel hazırlanan koltukta yatarak zor geçti. Ama başardık. Güzel bir anı, güzel bir hatıra... Canım çocuklarım, eşim ve sevdiklerim Hakkınızı helal edin... Teşekkür için çok geç oldu ama inanın o günden beri hastanenin odasından çıkamıyorum çok ağır geçiyor çok yoruldum. Allah'a emanet olun..."

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