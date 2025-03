En zor görev, gözyaşlarını tutamadılar... Tanyeli'nin tabutunu eşi ve oğlu taşıdı

Haberin Devamı

Tanyeli'nin tabutu eşi ve oğlunun omuzlarında Zincirlikuyu Camii'ne getirildi.

Yonca Evcimik, Nuri Alço, Safiye Soyman ve Pınar Eliçe'nin de aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim cenaze töreni için camiye geldi.

İLKER SÜNNELİ: HARİKA BİR EŞTİ

"İki buçuk senedir insan üstü mücadele verdik. Hepimizin başı sağ olsun. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ben hala savaştayım, zırhlarım üzerimde ama maalesef o yok şu an da burada. Ben konuşuyorum diyorum ki; ‘Bak hala devam ediyorum. Neden bıraktın…’ Harika bir insandı. Çok iyi bir anne, harika bir eşti. Hepimizin başı sağ olsun. Allah nurlar içinde yatırsın."

İlker Sünneli

DENİZ SEKİ: VEDALAŞMIŞTIK

"Entübe edildiğinde doktorlardan izin alıp vedalaştım. ‘Kurtuldu’ diyeceğim… Ne diyeceğim bilemiyorum. Sözün bittiği yer, Allah ailesine evlatlarına sabır versin. Son dakikaya kadar yanındaydılar."

Deniz Seki

Safiye SoymanNuri AlçoYonca Evcimik

VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

Ünlü oryantal, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Bodrum'daki aile mezarlığında, annesinin yanında toprağa verilecek.

'TABURCU OLACAĞIM' DEMİŞTİ

4 aydır hastanede tedavisi süren ünlü oryantal 27 Şubat'ta sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili bilgi vermiş, "Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" demişti.

ANNEYE VEDA

Tanyeli'nin ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Taylan, annesinin vefatının ardından "Biricik annem, ilk kokum, ilk aşkım Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmiştir" mesajını paylaştı.

AYLARCA MÜCADELE ETTİ

İlker Sünneli ile evlendikten sonra Avustralya'ya yerleşen Tanyeli, geçtiğimiz yıl mide ameliyatı için Türkiye'ye döndü.

Tanyeli, kısa sürede eski formuna kavuştu.

Art arda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran ünlü oryantale, yapılan tetkiklerin ardından pankreas kanseri teşhisi konuldu.

'HASTALIĞIM: PANKREAS KANSERİ'

Tanyeli, kötü haberi "Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah’ın yardımıyla yeneceğime inanıyorum" sözleriyle duyurdu.

Vakit kaybetmeden tedaviye başlayan Tanyeli, süreç boyunca doktorlarının önerdiği tüm yöntemleri denedi.

'AŞIYA UYGUN DEĞİLİM'

Ekim 2023'te büyük bir umutla Küba'ya giden Tanyeli, kısa süre sonra aşı için uygun olmadığını açıkladı:

"Küba'ya yola çıkarken bu hayaller benim için uygun bir aşıydı, şu an aşıya uygun değilim. estek tedavi var, takviye ilaçlar da... İlaçları yanıma aldım, akrep zehri de kullanmaya başladım. Kim der ki o tiksindiğimiz, korktuğumuz akrep içindeki zehir bize şifa olacak. Yüce Allah dünyanın her yerinde, her an beni sarsa sarsa idrak ettiriyor. Hazmetmek nasip olsun..."

'HER YERİ TAKİP EDİYORUM'

Tedavisine Türkiye'de devam eden Tanyeli, Hürriyet'e verdiği röportajda kendisini en çok zorlayan şeyin damarlara tutunan kanser hücreleri olduğunu anlatmıştı:

"Ben tedaviye kemoterapiyle başladım. Şu anda 3’üncü evrede. Ameliyat olma şansım vardı. Fakat damarlara tutunduğu için yapamadılar. Tedaviyi 8 aydır devam ettiriyorlar. Damarlardan biraz çekilirse hemen kesip alacaklar kanserli bölgeyi. Damarlarda olduğu sürece ameliyat yapabilirler ama çok riskli, ona da ben yanaşmıyorum. Küba’ya gittim geldim, son gördüğüm radyoterapiden sonra belki mutasyona uğramış olabilir. O da bana aşı yolunu açabilir. O zaman çok mutlu olurum. İngiltere’de bir klinik var, Avrupa’nın en büyük kliniği. Çok pahalı. Oraya raporlarımı yollayacağım. Belçika’da pankreasla ilgili çok iyi bir hastane var. Japonlar damar değişme tekniği geliştirmişler. Her yeri takip ediyorum. Buradaki doktorlarıma ayrıca çok güveniyorum. Şu anda aldığım immünoterapi var. Onunla biraz küçültmeye çalışıyorlar. Saatli bomba gibi, nereden ne zaman patlayacağı belli değil ama sıkıntı yok."