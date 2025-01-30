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Tanyeli'den günler sonra ilk paylaşım: Canımın derdine düştüm, benim için dua edin

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#Tanyeli#Pankreas Kanseri#Influenza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 14:12

Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, geçtiğimiz hafta Influenza'ya yakalandığını duyurmuştu. Ünlü oryantal günler sonra sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve dua istedi.

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İki hafta önce özel izinle hastaneden çıkan ve arkadaşlarının kendisi için düzenlediği sürpriz doğum günü partisine katılan Tanyeli'ye ziyaretçi yasağı gelmişti.

Sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri sık sık sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan ünlü oryantal, 23 Ocak'ta Influenza olduğunu duyurdu.

Ardından sosyal medya paylaşımlarına ara veren Tanyeli, takipçilerinin mesajlarını günler sonra yanıtladı.

Tanyeli çektiği videoda "Çok özür diliyorum. Biliyorum benden haber bekliyorsunuz ama inanın canımın derdine düşmüş durumdayım. Influenza yani domuz gribiyim aynı zamanda. Karantinadayım. Çok ağır ilaçlar alıyorum. Çok özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Yazıyorsunuz, hepsini okuyamıyorum şuanda. Dua edin bana bol bol. Sağ olsun yine dostlarım el ele verdi benim için. Ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

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Tanyeliden günler sonra ilk paylaşım: Canımın derdine düştüm, benim için dua edin

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#Tanyeli#Pankreas Kanseri#Influenza

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