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Tanyeli'den duygusal sözler: İnsan ağlamaktan korkar mı?

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#Tnyeli#İstanbul#Hastane
Tanyeliden duygusal sözler: İnsan ağlamaktan korkar mı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 12:27

Kanserle mücadele eden Tanyeli operasyon öncesi sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

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Oryantal Tanyeli pankreas kanseri hastalığıyla mücadele ediyor. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayan Tanyeli operasyon daha geçireceğini yazdı.

GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKINDA

Tanyeliden duygusal sözler: İnsan ağlamaktan korkar mı

Ünlü isim paylaşımında, "Yüzdeki değil özdeki güzellik kalıcı. Bu sınanmalarda bana en büyük öğretilerden biri oldu. Dünya sahnesinde her şey dev bir yalan, mevkiler, şan, şöhret, güzellik ve her şey geçici. Baki olan ahirin de zahirin de mertebeler yüksek olsun. Bugün kendimi daha iyi hissediyorum, ağrılardan ağlamadan uyandım çok şükür, insan ağlamaktan korkar mı? İsyana girer diye çoğu zaman ağlamamaya çalıştım. Bugün duygularım derin, kendimi çok iyi hissediyorum, güzel günler çok yakında, iyi haberler, çok iyi, iyileşiyorum iyiye gidiyor durum. Allah'ın izniyle İstanbul'a geçiyorum minik bir operasyon daha sonra Allah Kerim. Dualarım, canım ailem, doktorlarım, dostlarım canım Tarçın'ım hepinize günaydın. Hepimizi çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

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#Tnyeli#İstanbul#Hastane

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