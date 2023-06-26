Tanyeli sağlık durumu takipçileri ile paylaştı: Saçlar biraz gidecek, bu öyle bir yolculuk...

Haberin Devamı

Ailesiyle birlikte Avustralya’da yaşayan Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Ameliyat sonrası fazla kilolarından kurtulan sanatçı fit bir görünüme kavuşmuştu. Yeni halinin mutluluğunu yaşayan Tanyeli, kötü bir haberle sarsıldı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Tanyeli, pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Vakit kaybetmeden tedaviye başlayan Tanyeli, sağlık durumun takipçileri ile paylaştı.

"Bu videoyu size borç biliyorum. O güzel mesajlarınızdan Allah razı olsun. Evet pankreas kanseri tanısı konuldu. Şuan hastanede yatıyorum. Çok şanslıyım. Doktorlarım sağolsunlar çok umut vaadeden bir yolculuğa çıkarıyorlar beni. 'Kaderle savaşamazsın' dediğimde kötü bir şey söylemek istemedim. Eleştiri almışım. Evet kaderle savaşamazsın. Tevekkül ettiğin her şeyde bir mucize var,İsyan ettiğiniz her şey ise bir sınav vardır. Bunu demek istedim aslında... Benim algıladığım, hissettiğim bu yönde. Böyle algılıyor, böyle okuyorum hayatı. Hayatı okumak çok önemli. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dünyanın her yerinden dualar okunuyor. Hakkınızı helal edin. Sanat camiasındaki dostlarıma, iş dünyasındaki dostlarıma maddi manevi yanımda olmak isteyenlere Allah razı olsun. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum, çok moral oldu bana. Pazartesi günü saçlar biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yolculuk. Bir uygulama yaptım, size güzel görüneyim diye. Kullanır mıyım, kullanmaz mıyım bilmiyorum. Ne gösterir hayat onu da bilmiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Ben tam teslimim. Tevekkül ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Zara'ya, Sibel Can'a, Pınar Eliçe'ye, Ebru Gündeş'e, Deniz Seki'ye, Hande Yener'e, Demet Akalın'a, Yılmaz Morgül'e, Fatih Ürek canım hiç yalnız bırakmıyor... en başta Ayşe Estetik, Hakan Altun... Çok seviyorum sizleri. İyi ki varsınız."

Haberin Devamı