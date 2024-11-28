Tanyeli açıkladı: Hastane masraflarını nasıl karşılıyor?

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İşte Tanyeli'nin ameliyat öncesi açıklaması:

'İDDİALAR ASILSIZ'

"Operasyona girmeden önce borç biliyorum bunu. Allah korusun girerim, çıkamam diye açıklama yapma ihtiyacı hissettim... Bugün kendini bilmez bir densiz arkadaşlarımı arayıp, bütün dostlarımın hastane kafesine borç yaptığını söylemiş. Hiç öyle bir şey yok. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı."

'HASTANE İNDİRİM YAPTI'

"Hastane sadece tedavi ücreti alıyor ve bu tedavi ücretinde de çok büyük bir indirim yaptılar. Yani 3 milyondan 500 Bin TL'ye falan indiler. Onlar da ilaç paraları. Bunları da sevgili Hakan Altun ve Haluk Levent, Avustralya'daki dostlarım ödedi. Gerçekten hem teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum."

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'KİMSENİN GÜNAHINI ALMAYIN'

"Bunu borç biliyorum. Çok günah, kimsenin günahına girmeyin. Bütün dostlarım geldi. Yediklerini, içtiklerini ödedikleri gibi beni de hiçbir zaman sıkıntıya, derde bırakmadılar. Sizleri seviyorum. Şuanda ameliyathanedeyim. Allah'a emanet olun. İnşallah sağlıklı sıhhatli çıkarım."