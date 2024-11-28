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Tanyeli açıkladı: Hastane masraflarını nasıl karşılıyor?

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#Tanyeli#Pankreas Kanseri#Tedavi Masrafları
Tanyeli açıkladı: Hastane masraflarını nasıl karşılıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 13:52

Yaklaşık 2 yıldır pankreas kanseri ile mücadele eden Tanyeli'nin tedavisi İstanbul'daki özel bir hastanede devam ediyor. Art arda operasyon geçiren ünlü oryantal, 'ziyaretçileri hastane kafesine borç yaptı' iddiasına paylaştığı video ile yanıt verdi. Tanyeli, tedavi masraflarının nasıl karşılandığını da açıkladı.

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İşte Tanyeli'nin ameliyat öncesi açıklaması:

'İDDİALAR ASILSIZ'

"Operasyona girmeden önce borç biliyorum bunu. Allah korusun girerim, çıkamam diye açıklama yapma ihtiyacı hissettim... Bugün kendini bilmez bir densiz arkadaşlarımı arayıp, bütün dostlarımın hastane kafesine borç yaptığını söylemiş. Hiç öyle bir şey yok. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı."

Tanyeli açıkladı: Hastane masraflarını nasıl karşılıyor

'HASTANE İNDİRİM YAPTI'

"Hastane sadece tedavi ücreti alıyor ve bu tedavi ücretinde de çok büyük bir indirim yaptılar. Yani 3 milyondan 500 Bin TL'ye falan indiler. Onlar da ilaç paraları. Bunları da sevgili Hakan Altun ve Haluk Levent, Avustralya'daki dostlarım ödedi. Gerçekten hem teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum."

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Tanyeli açıkladı: Hastane masraflarını nasıl karşılıyor

'KİMSENİN GÜNAHINI ALMAYIN'

"Bunu borç biliyorum. Çok günah, kimsenin günahına girmeyin. Bütün dostlarım geldi. Yediklerini, içtiklerini ödedikleri gibi beni de hiçbir zaman sıkıntıya, derde bırakmadılar. Sizleri seviyorum. Şuanda ameliyathanedeyim. Allah'a emanet olun. İnşallah sağlıklı sıhhatli çıkarım."

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#Tanyeli#Pankreas Kanseri#Tedavi Masrafları

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