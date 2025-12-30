'Tanıştığımız anda evleneceğimizi anladım'

Haberin Devamı

KAR ARACIYLA DÖNDÜK



Somer Sivrioğlu-Talya Didem Belen aşkı nikâh masasına taşınıyor. Ünlü şef, sevgilisine Palandöken tatilinde evlenme teklif etti. Sivrioğlu teklif için restoran açtırdı:

“Palandöken Sway Hotel’in Yamakaze 2400 diye bir Japon restoranı var, tepede. Sadece özel davetler için açıyorlar. Onlarla beraber planı yaptık. Akşamüstü saat 5’te kayaklarla gittik, teklifi yaptım. Didem gece ‘Buradan nasıl ineceğiz? diye panik oldu ama kar aracını önceden ayarlamıştık.”

KİMSE KİMSEYİ ALDATMADI



Sivrioğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Didem’le evleneceğimizi tanıştığımız anda biliyordum. Sadece güzelliğiyle değil, olgunluğuyla, hanımefendiliğiyle de beni etkiledi. ‘Ne kadar çabuk evlilik kararı aldılar’ diyorlar ama hiç öyle değil. Biz aslında 1 yıl önce tanıştık, arkadaştık. 3 aydır da duygusal bir ilişki yaşıyoruz. İkimiz de ilişkiye başladığımızda yalnızdık. Yani yazıldığı gibi kimse kimseyi aldatmadı. Hayatımda kimse yoktu benim.”

Haberin Devamı

21 DEĞİL 13 YAŞ

54 yaşındaki ünlü şef, sevgilisiyle arasında 21 yaş fark olduğu iddiasına da yanıt verdi: “Aramızda 21 değil, 13 yaş fark var. Bu da zaten gayet normal bir fark. Eşimin bu kadar genç gözükmesi tabii ki hoşuma gidiyor, o ayrı konu.”

DÜĞÜN YAZA

Somer Sivrioğlu düğün için “Büyük ihtimalle yaza olur. Hem tarihi çocuklarıma uydurabilmek hem de Avustralya-Türkiye arasındaki o planlamayı yapabilmek ancak yazı bulur” dedi.

Ünlü şef, çocuklarının bu kararı sevinçle karşıladığını da söyledi:

“Artık 18 yaşın üzerindeler ve Didem’le araları gayet iyi. Bu kararımızdan mutlular. Zaten ben mutlu olunca onlar da mutlu oluyor.”