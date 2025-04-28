Teoman o fotoğrafın perde arkasını anlattı: Kendisini tanımıyordum!

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Deren Talu, bir kafede ünlü rock’çı Teoman’la verdiği pozu Instagram’da “Hayatımız kafelerde geçiyor, boş boş

oturuyoruz” notuyla yayınlamış ve bu paylaşım sosyal medyada gündem olmuştu.

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Teoman, Talu’yla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Ben kendisini tanımıyordum. Benimle fotoğraf çektirmek istediğini söyledi, kırmadım. Ben kimseyi kırmam. Fotoğraf çektirdik, ardından kendisini tanıttı.” (Behlül AYDIN)

Maldivler tatili

Hande Erçel yaz sezonunu sevgilisi Hakan Sabancı’yla beraber Maldivler’de açtı.

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Hem rol aldığı projeler hem de aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı’yla birlikte tatile çıktı. Maldivler’e giden çift, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Hint Okyanusu’nda dalış da yapan Hande Erçel, keyifli anlarının fotoğraflarını 31.7 milyon takipçili Instagram sayfasında paylaştı.

Herkes kendi bebeğine yediriyor





İlker Aksum sosyal medyada eğlenceli bir paylaşım yaptı. Ailesiyle yemeğe çıkan Aksum minik bebeği Lila’yı biberonla doyururken, eşi Dilay Ekmekçioğlu da ünlü oyuncuya tatlı yedirdi. Ekmekçioğlu’nun “Herkes kendi bebeğine yediriyor” dediği o video, görenleri gülümsetti.

Kerem’i hiç anlatmayayım

Melisa Sabancı Tapan geçen akşam Etiler Backyard’da arkadaşlarıyla buluştu. Mekân çıkışı görüntülenen ünlü isim, muhabirlere “Durun poz vereyim de öyle çekin” diyerek objektiflere gülümsedi.

Kerem Bürsin’le kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Tapan, ünlü oyuncuyla ilişkisi hakkındaki soruları “O konuyu hiç anlatmayayım ya, onun dışında her şey yolunda” diyerek geçiştirdi. (Sayit DURMAZ)

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