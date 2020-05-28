Taner Tolga Tarlacı kimdir nereli kaç yaşında?
Survivor yarışmasıyla ünlenen Taner Tolga Tarlacı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak ünlü medya patronu Acun Ilıcalı için ağır sözler sarf eden Taner Tolga Tarlacı, Acun Ilıcalı'nın da gündeminde yer aldı. Peki, Taner Tolga Tarlacı kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Katıldığı Survivor yarışması ile ünlenen Taner Tolga Tarlacı, Acun Ilıcalı hakkında kullandığı sinkaflı sözlerin ardından gündemde yer almıştı. Ilıcalı, Taner için "Şahsım hakkında söylediği o çirkin sözlerden sonra ona herhangi bir yapımımda asla yer vermem, yüzünü dahi görmek istemiyorum, Allah onun da gönlüne göre versin." açıklamasında bulunmuştu. Peki, kendisine 3T lakabını takan Taner Tolga Tarlacı kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o bilgiler
TANER TOLGA TARLACI KİMDİR?
2 Eylül 1984 yılında Almanya, Hamburg’da dünyaya gelen 3T Taner, aslen Kayserili. 8 yaşına kadar Almanya’da eğitim aldıktan sonra ailesi ile birlikte Mersin’e taşındı. 2005 yılında ise Kıbrıs’a yerleşen Taner Tolga Tarlacı, Girne Amerikan Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunudur.
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