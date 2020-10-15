Taner Şafak kimdir nereli?

Taner Şafak, ABD'de Gates soyismini ismini kullanmaktadır. Bu soyismi kullanmasının asıl sebebi ise babasının ABD ordusunda yer alması dolayısıyla soyismini değiştirmesinden kaynaklıdır. Amerika'ya beyin kanaması geçiren teyzesinin kızını ziyaret için giden Tuğçe Tayfur ile tesadüfen tanışan Taner Şafak, New Jersey'deki Bergen Üniversitesi'nde politika eğitimi almıştır.

Tuğçe Tayfur, kendisini babası Ferdi Tayfur ve annesi Necla Nazır'dan isteyen Taner Şafak ile ABD'de nikah masasına oturmuştur. Çift İstanbul'da dünyaevine girmiştir. Tuğçe Tayfur, Taner Şafak ile evlenmeden önce şu ifadeleri kullandı

"Taner'in annesi Kosovalı babası Amerika'da doğmuş aslen Niğde'li. 8 yıldır burada yaşıyorlar. Babası Amerikan askeri, subay. Orduya girince Şafak olan soyadını Gates olarak değiştirmiş. Taner ise hem okuyor hem de işletmecilik yapıyor. Ben de müziği bıraktım, en kısa zamanda anne olmayı istiyorum" dedi.

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın biricik kızları Tuğçe Tayfur küçük yaşlarda piyano ve keman çalmaya başladı. Müzikal kariyerine ilk ortaokul döneminde, babasına verdiği ilk beste ile (Evde Yoktun) adım attı. Lisede (Şişli Terakki) müziğe ilgisi devam eden Tuğçe Tayfur, ‘Elim Kolum Bağlı’, ‘Bekle Beni’, ‘Ah Akşamlar’ şarkılarını bestelemiş ve babası Ferdi Tayfur’un sesiyle hayranlarının gönlüne taht kurdu.

Üniversite (Yeditepe) eğitimini sanat ve tasarım üzerine alan Tuğçe Tayfur aynı zamanda, şan eğitimini bu dönemde başladı. ‘Joker’ isimli bir grubun solistliğini de yine bu dönemde üstlendi.

Ailesinin Amerika’ya yerleşmesiyle orada yaşamaya başlayan Taner Şafak, tıpkı eşi gibi genç yaşlarda müzik çalışmalarına başladı. Çok geçmeden beste yapmaya başlayan Taner Şafak, ‘Bergen College’ da oyunculuk eğitimini de tamamladı.

Tuğçe Tayfur, Amerika’ ya yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı olan Taner Şafak’la tanıştı ve Türkiye’ye geldiklerinde yollarını birleştirdiler.