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Taner Kaya: Müzik, kendimi en iyi ifade edebildiğim dünya

#Ferhat Göçer#Taner Kaya#Dilhun
Taner Kaya: Müzik, kendimi en iyi ifade edebildiğim dünya

Taner Kaya, ilk albümü “Dilhun”u yayınladı. Ferhat Göçer de albümün hem yapımcısı oldu hem de “Yaklaşmayın” şarkısının sözlerine imza attı. Kaya, farklı bir sektörde çalışıp müzisyenliğe uzanan yolculuğunu anlattı. Şarkıcı, “Müzik kendimi en güzel ifade edebildiğim bir dünya” dedi.

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Kariyerinizin ilk solo albümü “Dilhun” MMF Music etiketiyle yayınlandı. Dilhun, ne demek?

- Dilhun, içi kan ağlayan, kederli hüzünlü kişi demek. Albümün isim babası Ferhat Göçer.

Siz kendinizi dilhun olarak hissettiniz mi?

- Hangimiz hissetmeyiz ki? Hangimiz çaresiz, içimiz kan ağlar hale düşmedik ki? Seviyorum bu sözcüğü, kulağa dokunuş hali de çok güzel, duygusu da...

10 yıl sonra tekrar müziğe dönme ve albüm çıkarma fikri nasıl gelişti?

- Albüm çıkarma fikrim hep vardı. Ara ara şarkılar hazırlayıp, hep kenarda tuttum. Uygun zamanı kolladım. İşlerimin yoğunluğu da hep ertelememe neden oldu. Pandemi döneminde Ferhat Göçer’le bir araya geldik. Kısır döngüye dönüşen duyguları kırmama neden oldu bu görüşme. Ara vermeden Ferhat Göçer’in de büyük desteğiyle çalıştım ve ortaya 3 şarkılık bu albüm çıktı. 

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Sahnede olmanın hayalini kuruyorum

Albümde “Dağlarıma” ve “Savaş Yeri” şarkılarının söz ve müziği size ait. Şarkı yazmaya ve müziğe nasıl başladınız?

- Kendimi bildim bileli hep bir şeyler yazıp çiziyordum. Albüm aslında 7 şarkıdan oluşuyordu ama biraz kırptık. Kalan şarkıları, her şey yolunda giderse başka albümlerde müzikseverlere sunmak gibi bir düşüncemiz var.

Şarkı söylemeye nasıl karar verdiniz?

- Şarkı söylemek üzerine hiçbir eğitimim yok. Müzik işiyle ilgileniyorsanız, yazıp çiziyorsanız hep bir sahne hayaliniz vardır. Sahnede olmayı, şarkı söylemeyi hayal edersiniz. Ben de hep bunun hayalini kurdum. Hayallerimi adım adım gerçekleştirmek istiyorum.  

Plastik enjeksiyon kalıpçılığı yapıyorum

Aslında bambaşka bir sektörde çalışıyorsunuz...

- Kendime ait bir işletmem var. 8 senedir aktif. 25 senedir plastik enjeksiyon kalıpçılığı denilen bir sektörde çalışıyorum. 

Müzik ile arasında hangisi ağır basıyor?

- Hayalini kurduğunuz, gönlünüzde yatan meslek her zaman ağır basar. Müzik benim hep gönlümde yatan bir alandı, tartışmasız... Ama imkanlar, şartlar sizi tercih ettiğinizin dışına, yaşamınızı idame ettirmek için mecburi tercihe iter. Ben iki tercihimi de sevdim.

Yakında yeni şarkılarımı da yayınlayacağım

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Müzik sizin için ne ifade ediyor?

- Kendimi en güzel ifade edebildiğim, hayal dünyamı istediğim gibi kurup istediğimi yazabildiğim bir dünya. Benim var ettiğim bir dünya. Hesapsız duygularımı ifade edebildiğim tek yer. Sevinci, acıyı, varlığı, yokluğu, hüznü, neşeyi, kavuşmayı, ayrılığı en güzel şarkılarla yaşıyorum. 

Müzik çalışmalarınızın devam edecek misiniz? Sahne çalışmalarınız olacak mı?

- En büyük temennim devamı yönünde. Mayıs ya da haziran ayında diğer şarkılarımı yayınlamayı düşünüyorum. Sahne çalışmaları ise arz talep meselesi.

Taner Kaya: Müzik, kendimi en iyi ifade edebildiğim dünya

Ferhat Göçer sahnelerime çalıştırdı

◊ Yakın zamanda “Yaklaşmayın” şarkısına bir klip çektiniz. Ferhat Göçer klipte size koçluk yaptı. Diğer şarkılara da klip çalışması gelecek mi?
- Gerçekten beklediğimden daha güzel ve kaliteli bir çalışma oldu. Klip yönetmeniz Ercan Şencan’ın ustalığı ve Ferhat Göçer’in koçluğunda kolay ve güzel geçti. Ferhat Göçer bana hem klipte eşlik etti hem de sahnelerime çalıştırdı. Yakında diğer şarkılara da klip gelecek.

 

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#Ferhat Göçer#Taner Kaya#Dilhun

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