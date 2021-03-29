Tanem Sivar kimdir nereli kaç yaşında? İkinci kez anne oldu

Tanem Sivar, 1980 yılında ABD'de dünyaya geldi. Özel Marmara Kolejiden mezun oldu. Daha sonra San Diego State Üniversitesi'nden Televizyon, sinema bölümünden mezun oldu. Belli bir dönem Fox TV'de çalıştı. 2005 yılında Acun Ilıcalı'yla birlikte çalıştı. Lig TV’de 21 adlı spor programını sundu. 2013 itibarıyla CNN Türk'te "Cumartesi sabahları iki kahve arası" adlı programı sunmaktadır. 14 Aralık 2015 tarihinde yelken sporcusu Edhem Dirvana ile evlendi.

Acun Firarda - (2005)

Uğur Dündar ile Yoksa Rüya Mı?

Yiğit Özşener ile Sen Hak Ediyorsun

Melih Gümüşbıçak ile 21

Yetenek Sizsiniz: sunucu (2009)

TRT için 2010 Futbol Dünya Kupası'nı Güney Afrika'da takip etti.

Survivor Türkiye-Yunanistan programında editör.

En Güzel Bölüm: sunucu - Star Tv

Yasemin Özbudan Ajans

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