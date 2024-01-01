Tan Taşçı'dan saplantılı hayrana uzaklaştırma

Haberin Devamı

KONSERLERDE TAŞKINLIK ÇIKARDI

Şarkıcı Tan Taşçı, sosyal medya üzerinden saplantı boyutuna varan mesajlar gönderdiği iddiasıyla hayranı Nurşan Ç. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

İddiaya göre mesajlardan rahatsız olan Tan Taşçı, Nurşan Ç.’ye sosyal medyadan kim olduğunu sordu. Nurşan Ç. bu mesajın ardından ünlü popçuyu fiziki olarak takip etmeye başladı. Nurşan Ç., ünlü şarkıcının konserlerini en ön sıradan izleyerek taşkınlık çıkarmaya başladı. Sanatçının avukatı Serkan Toper, “Nurşan Ç.’nin takip ve tacizleri nedeniyle müvekkil psikolojik şiddete maruz kalmış, can güvenliğinden endişe duymaktadır” dedi.

2 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Tan Taşçı’nın şikayetinin ardından savcılık Nurşan Ç. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Haberin Devamı

Aile Mahkemesi de Nurşan Ç. aleyhine 3 ay uzaklaştırma kararı verdi. Nurşan Ç.’nin korunma kararına rağmen taciz mesajları göndermeye devam ettiğini ileri süren Tan Taşçı, yeniden mahkemeye başvurarak bir kez daha korunma talebinde bulundu.

Taşçı’nın avukatı, “Müvekkil artık bu duruma tahammül edememekte ve ruh sağlığı iyice bozulmaktadır” dedi. Mahkeme tedbir kararını uzatarak, Nurşan Ç.’nin 1 ay süreyle şarkıcının bulunduğu yere yaklaşmamasına karar verdi.