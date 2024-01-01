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Tan Taşçı'dan saplantılı hayrana uzaklaştırma

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#Tan Taşçı#Nurşan Ç.#Taciz
Tan Taşçıdan saplantılı hayrana uzaklaştırma
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 08:20

Tan Taşçı, 6 yıldır kendisini sürekli taciz eden hayranı Nurşan Ç. hakkında yeniden uzaklaştırma kararı aldırdı. Nurşan Ç.’nin her saat başı kendisine mesajlar göndererek takip ettiğini ileri süren ünlü şarkıcı dilekçesinde, ağır bir psikolojik ve siber şiddete maruz kaldığını ve artık bu duruma tahammül edemediğini belirtti.

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KONSERLERDE TAŞKINLIK ÇIKARDI

 Şarkıcı Tan Taşçı, sosyal medya üzerinden saplantı boyutuna varan mesajlar gönderdiği iddiasıyla hayranı Nurşan Ç. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

İddiaya göre mesajlardan rahatsız olan Tan Taşçı, Nurşan Ç.’ye sosyal medyadan kim olduğunu sordu. Nurşan Ç. bu mesajın ardından ünlü popçuyu fiziki olarak takip etmeye başladı. Nurşan Ç., ünlü şarkıcının konserlerini en ön sıradan izleyerek taşkınlık çıkarmaya başladı. Sanatçının avukatı Serkan Toper, “Nurşan Ç.’nin takip ve tacizleri nedeniyle müvekkil psikolojik şiddete maruz kalmış, can güvenliğinden endişe duymaktadır” dedi.

2 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

 Tan Taşçı’nın şikayetinin ardından savcılık Nurşan Ç. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Aile Mahkemesi de Nurşan Ç. aleyhine 3 ay uzaklaştırma kararı verdi. Nurşan Ç.’nin korunma kararına rağmen taciz mesajları göndermeye devam ettiğini ileri süren Tan Taşçı, yeniden mahkemeye başvurarak bir kez daha korunma talebinde bulundu.

Taşçı’nın avukatı, “Müvekkil artık bu duruma tahammül edememekte ve ruh sağlığı iyice bozulmaktadır” dedi. Mahkeme tedbir kararını uzatarak, Nurşan Ç.’nin 1 ay süreyle şarkıcının bulunduğu yere yaklaşmamasına karar verdi. 

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#Tan Taşçı#Nurşan Ç.#Taciz

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