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Tan Taşçı'dan 20 günde 3 stat konseri

Güncelleme Tarihi:

#Tan Taşçı#Konser#İstanbul
Tan Taşçıdan 20 günde 3 stat konseri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 08:38

“Sende De Benden Var” turnesine devam eden Tan Taşçı, İstanbul’da 20 gün içinde üç stat konseri verecek.

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2 YIL SONRA TURNEYE ÇIKTI

Tan Taşçı, yaklaşık 2 yıl aranın ardından başladığı turnesiyle 2026 yılının en dikkat çekici konser serisine imza atıyor. Sanatçı, mayıs ayında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda iki gece üst üste gerçekleşen konserlerle başlayan “Sende De Benden Var” turnesine şimdi de İstanbul’da devam ediyor.

Tan Taşçıdan 20 günde 3 stat konseri

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YOĞUN İSTEK ÜZERİNE YENİ KONSER EKLENDİ

Bayhan Müzik organizasyonuyla 12 ve 13 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Tan Taşçı, yoğun talep üzerine 1 Temmuz’da aynı statta tekrar sahneye çıkacak. Böylece sanatçı, İstanbul’da 20 gün içerisinde üç stat konseri gerçekleştirmiş olacak.

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ANTALYA BİLETLERİ TÜKENDİ

Tan Taşçı, 17-18 Temmuz’da Giresun’da iki stat konseriyle Karadenizli müzikseverlerin karşısında olacak. Şarkıcının eylül takviminde yer alan Ankara, Eskişehir, Konya, İzmir ve Adana konserleri ilgi görürken, 31 Temmuz’da gerçekleşmesi planlanan Antalya konserinin biletleri de 48 saat içinde tükendi.

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#Tan Taşçı#Konser#İstanbul

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