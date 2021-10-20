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Tan taşçı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte sevilen Tan Taşçı şarkıları

#Tan Taşçı#Tan Taşçı Kimdir#Tan Taşçı Şarkıları
Tan taşçı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında İşte sevilen Tan Taşçı şarkıları

Tan Taşçı şarkıları ile yıllardır müzik sektöründe fırtınalar estirmeye devam ediyor. Tarkan ve Yıldız Tilbe'den sonra 11 Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konseriyle rekora en yakın sanatçılardan biri olarak Tan Taşçı hayatı ile de merak ediliyor. Peki, Tan Taşçı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte geçmişten bugüne en sevilen Tan Taşçı şarkıları...

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Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sanatçılar ve müzik severler için önemli konser alanlarından biridir. Sevilen şarkıcı Tan Taşçı da Harbiye'yi hınca hınç dolduran sanatçılardan biri olarak gündeme geldi. Önceki akşam Harbiye Açıkhava’daki 8’inci konserine çıkan Tan Taşçı’nın planlanan 3 konseri daha var. Peki, Tan Taşçı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Tan Taşçı hakkında merak edilenler ve sevilen Tan Taşçı şarkıları...

TAN TAŞÇI KİMDİR?

Tan Taşçı, ya da bilinen adıyla Tan, 30 Ekim 1981 tarihinde Hannover Hildesheim'de dünyaya geldi. Selma ve Yusuf Taşçı´nın küçük oğlu olan 39 yaşındaki Tan Taşçı, ilkokula Ankara Arı Koleji'nde başladı. Lise eğitimini ise Rauf Denktaş Lisesi'nde tamamladıktan sonra polifonik korolarda uzun süre şarkı söyledi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Korosuna katıldı. Bunun yanında şan dersleri de aldı.

Daha sonra, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan bölümüne geçti. Aynı zamanda halk müziği, sanat müziği gibi çeşitli korolarda ve devlet operasında görev aldı. Sahne dersleri de alan Tan, "Mürüvetsiz Mürüvet" adlı Türk filminde Türk sinemasının Sultanı Türkân Şoray ile rol aldı. Öğrencilik yıllarında da birçok gece kulübünde ve organizasyonlarda sahne alan Tan, 13 Mayıs 2005'te tümü kendi bestelerinden oluşan "Rica Ederim" adlı ilk albümünü çıkardı ve bu albümden yayınladığı slow parçalarla adını duyurdu.

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İki yıl süren ilk albüm promosyonunun ardından, Tan 2. albümü "Sözümü Tutamadım"ı Erol Köse imzasıyla sevenlerinin beğenisine sundu. Kendi şarkılarının yanında bir de Sezen Aksu ve unutulmaz besteci söz yazarı Onno Tunç eseri "Geçer"e de albümünde yer verdi.

24 Mayıs 2008 tarihinde "Yıldızlar Da Kayar" isimli sözü ve müziği Ferdi Tayfur'a ait olan şarkıyı yeniden yorumladı. 1 Haziran 2009'da ise "İşaret" adlı 4. albümünü çıkardı ve bu albümde de yine Ferdi Tayfur'a ait olan "Sanma Ki" adlı şarkıyı yorumladı.

Sanatçı 2010 yılında Taş Yürek adlı 5. albümünü, 2011 yılında Serdar Ortaç'la beraber seslendirdiği Benim Gibi Olmayacak adlı single yayınlandı. Tan 2012 yılında "İlk" adını taşıyan albümünü müzik severlerin beğenisine sundu.

TAN TAŞÇI ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

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2005: 13 Mayıs 2005 - Rica Ederim

2007: 17 Eylül 2007 - Sözümü Tutamadım

2008: 1 Temmuz 2008 - Yıldızlar Da Kayar

2009: 11 Haziran 2009 - İşaret

2010: 2 Temmuz 2010 - Taş Yürek

2012: 18 Haziran 2012 İlk

2015: 2 Eylül 2015 - Doğum Günü

2016: 4 Kasım 2016 - Sevmek Yetmiyor Bazen

2018: 7 Eylül 2018 - Bana Aşktan Söz Etme

TAN TAŞÇI SINGLE'LARI

2011: 26 Eylül 2011 - Benim Gibi Olmayacak

2013: 31 Aralık 2013 - Çanta (Ft. Catwork Remix Engineers)

2014: 14 Şubat 2014 - Bırak Beni

2014: 18 Ekim 2014 - Ağrılı Başımız

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2016: 3 Mart 2016 - Nasıl Seveceğim

2017: 22 Mayıs 2017 - Nasıl Seveceğim (Ft. Catwork Remix Engineers)

2017: 23 Ekim 2017 - Hata (Ft. Catwork Remix Engineers)

2018: 16 Şubat 2018 - Bi' Başka Ayrıldık

2019: 25 Ocak 2019 - Yalan (Akustik)

2019: 21 Haziran 2019 - Hata V.2.0

2019: 12 Temmuz 2019 - Yalan (Tan Taşçı Remix)

2020: 7 Şubat 2020 - Sen Üzülme

2020: 27 Mart 2020 - Ezberleri Bozalım (Ft. Rubato)

2020: 1 Nisan 2020 - Cumartesi

2020: 24 Nisan 2020 - Sen Üzülme (Catwork Remake)

2020: 1 Mayıs 2020 - Dur (Demo)

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