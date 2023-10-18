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Tan Taşçı hayranından yine şikayetçi

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#Tan Taşçı#Nurşan Ç.#Takıntılı Hayran
Tan Taşçı hayranından yine şikayetçi
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 07:44

TAN Taşçı, sosyal medya üzerinden saplantı boyutuna varan mesajlar göndererek huzur ve sükununu bozduğu iddiasıyla hayranı Nurşan Ç. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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 Sanatçının avukatı Serkan Toper, “Hayranlık sınırını aşan Nurşan Ç.’nin ısrarlı bir şekilde takip ve tacizleri nedeniyle müvekkil psikolojik şiddete maruz kalmış, korkmuş ve can güvenliğinden endişe duymaya başlamıştır” dedi.

Savcılık Nurşan Ç. hakkında ‘ısrarlı takip’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Aile Mahkemesi de Nurşan Ç. aleyhine 3 ay uzaklaştırma kararı verdi. Taşçı, Nurşan Ç.’nin tacizlerine ve saldırılarına devam ettiğini öne sürdü. Sanatçı, yeniden savcılığa ve Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu.

Taşçı, Nurşan Ç.’nin tacizleri ve saldırıları nedeniyle 6 yıldır mağduriyet yaşadığını da ileri sürdü. 

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#Tan Taşçı#Nurşan Ç.#Takıntılı Hayran

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