Tan Taşçı hayranından yine şikayetçi

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Sanatçının avukatı Serkan Toper, “Hayranlık sınırını aşan Nurşan Ç.’nin ısrarlı bir şekilde takip ve tacizleri nedeniyle müvekkil psikolojik şiddete maruz kalmış, korkmuş ve can güvenliğinden endişe duymaya başlamıştır” dedi.

Savcılık Nurşan Ç. hakkında ‘ısrarlı takip’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Aile Mahkemesi de Nurşan Ç. aleyhine 3 ay uzaklaştırma kararı verdi. Taşçı, Nurşan Ç.’nin tacizlerine ve saldırılarına devam ettiğini öne sürdü. Sanatçı, yeniden savcılığa ve Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu.

Taşçı, Nurşan Ç.’nin tacizleri ve saldırıları nedeniyle 6 yıldır mağduriyet yaşadığını da ileri sürdü.