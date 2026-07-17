Tan Taşçı: Bana sapıklar musallat oldu

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HAYATIMA ZARAR VERİYORLAR

Tan Taşçı, “Hülya Avşar Soruyor” programına konuk oldu. Hakkındaki magazin haberlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren şarkıcı, “Özel hayatınızı kurcalıyorlar” diyerek ilişkilerini artık gözlerden uzak yaşadığını söyledi:



“Ben ilişkimi bir programda böyle adıyla, sanıyla sunulurken gördüm. Sonra ne oldu? Sapıklar musallat oldu. Rahatsız ediyor, küfrediyorlar. Hayatına zarar vermeye başlıyorlar. Gizli gizli yaşamaya çalışıyorum ilişkilerimi.”

DİLEKÇE YAZMAYI ARTIK ÇOK İYİ BİLİYORUM

Ünlü şarkıcı, takıntılı hayranlarından dert yandı:

“Her ay bir şekilde ya karakoldayım, ya avukat ofisindeyim. Çok iyi biliyorum artık dilekçe yazmayı. İlişkini gördükleri zaman kıskanıyor, hakaret ediyorlar. Bizde hayranlık çok farklı bir boyuta geldi.”



“Biz sevgimizi göstermeyi hiç bilmiyoruz. Aşırılık, tacizkârlık, talepkârlık durumları oluyor maalesef. Pandemiden sonra da çok sağlıklı bireyler yetiştiremedik. Birçok insanın akli dengesi, sağlığı çok yerinde değil. Maalesef böyle.”

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Ebeveyn olmak isterdim

Tan Taşçı bir de itirafta bulundu. “Uzun yıllardır kariyerime yatırım yaptım” diyen şarkıcı, özel hayatını ihmal ettiğini söyledi: “Özel hayatımda bazı şeyleri kaçırdım. Bir ilişkiye yeterince yatırım yapamadım. Ebeveyn olmak isterdim.”