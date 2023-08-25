Tan Sağtürk'e Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü teklif edildi

Haberin Devamı

Hürriyet’in bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü için de balet Tan Sağtürk’e teklif yapıldı.

Kaynaklar, Tan Sağtürk’ün teklifi değerlendirmek için süre istediğini ancak teklife sıcak baktığını ve kabul edebileceğini de belirttiler. Tan Sağtürk ise teklifin duyulması sonrasında basına yaptığı ilk değerlendirmede, teklifi doğrulayarak ‘kolay olmayan, ulvi bir görev’ olarak nitelendirdi. Sağtürk, “Hayatımı adamam gerekecek bir konu. Değerlendirme sürecindeyim” dedi.



Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne gelirse bu kurumun başına Meriç Sümen’den sonra gelecek ikinci bale kökenli müdür olacak. Kültür Ve Turizm Bakalığı’nın geçtiğimiz günlerde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne Tamer Karadağlı’yı ataması kamuoyunda tartışma yaratmıştı.