Tamer Karadağlı: Gezi Parkı'na ağaç için gittim

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DEVLET Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Candaş Tolga Işık’ın “Az Önce Konuştum” programına konuk oldu. Karadağlı, Gezi Parkı eylemlerine katıldığı görüntülere ilişkin sorulara şu yanıtı verdi: “Ben gerçekten 3-5 ağaç için oraya gittim ama öyle değildi. Orada terör örgütü sloganları atan grupları gördüm. Ben bu grupların yanında durmam. Hiçbir zaman durmadım, durmayacağım da. Hatırlayın o dönem ‘Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yıkılacak, alışveriş merkezi yapılacak’ dendi. Ne oldu, AKM yeniden yapıldı. Hem de eskisinden 10 kat daha güzel, daha işlevsel bir şekilde. Yarın öbür gün eğer beni ifadeye çağırırsalar da koçlar gibi giderim. Hiç geri durmam. Gittiğime de hiç pişman değilim.”



Okan Bayülgen ile Drakula’yı yapacaktık



Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak projesi “Dracula: Bir Dehşet Komedisi” oyununda başrolde olan Tamer Karadağlı, “Başrolü en başından beri oynayacağım belliydi. Geçen sene de bir ‘Drakula’ projemiz vardı; o olmadı. Okan Bayülgen ile oynayacaktım ama sonra çalışma şeklimizdeki farklılıklar ortaya çıktı. Okan, özel tiyatroda oyunu yapmaya karar verdi. O kendi Drakula’sını oynuyor” dedi.

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Mimiklerimin hesabını mı vereceğim?

Tamer Karadağlı, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Nihal Yalçın’a ödülünü vermiş ve sonrasında yaptığı mimikler dikkat çekmişti.

Oyuncu, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Diyelim ki gerginim, sana ne? Yüzümdeki mimiklerin hesabını mı vereceğim? Sadece konuşmasındaki bazı şeylere katılmadığım için bunu mimiklerimle belki belli etmiş olabilirim. Ne bir şey söyledim ne de saygısızlık yaptım. Ertesi gün ‘Tamer’in önüme geçmesine izin vermeyin’ dedi. Tamer, ne demek? Tamer Bey ya da Tamer Karadağlı diyeceksin. Ben senin asker arkadaşın değilim. Çok da beğendiğim bir oyuncuydu. O benden çok hoşlanmıyormuş onu gördüm. Türk milliyetçisiyim diye linçe maruz kalacaksam sonuna kadar linç etsinler. Çünkü bundan geri adım atmayacağım.”