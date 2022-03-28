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Tamer Karadağlı: Erkeğe yakışmaz

#Tamer Karadağlı#Iraz Yıldız#Genç
Tamer Karadağlı: Erkeğe yakışmaz

Tamer Karadağlı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinden geçtiğimiz günlerde ayrılan ünlü oyuncu, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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“Özel hayatımı hiç konuşmadım”
Etkinlikte gazetecilerin, piyanist Iraz Yıldız’dan ayrılık nedeni sorması üzerine Karadağlı  “Yok öyle şeyler. Ben hiçbir zaman özel hayatımla ilgili konuşmadım. Hiçbir birlikteliğimin ardından da konuşmadım. Bunları konuşmanın hiç doğru olduğunu da düşünmüyorum. Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum” dedi.

Tamer Karadağlı: Erkeğe yakışmaz

“Kadınlar karar veriyor, siz karışamıyorsunuz zaten”
“Ev dekorasyonu ile ilgili alışverişe çıkar mısınız” diye sorulan bir soruya ise Tamer Karadağlı “Yok pek o tip alışverişlere çıkmam. O işlerde genelde kadınlar iyidir. Evliyken de eşim karar verirdi. Kadınlar karar veriyor. Siz karışamıyorsunuz zaten. Bekarken de annem sağ olsun devreye giriyor” dedi.
Tamer Karadağlı: Erkeğe yakışmaz

Önceki gün Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Yapı Fuarı’nda reklam yüzü olduğu Boyut Çelik Kapı standını ziyarete gelen Tamer Karadağlı, fuarda adeta hayranlarının hücumuna uğradı. Kendisini tanıyarak yanına gelen hayranları ile fotoğraf çektiren sanatçıya yaşlı genç herkes büyük ilgi gösterdi. Usta sanatçıyı tanıyanlar arasında yabancı ülkelerden gelenler de vardı. Bir Afrikalı hayranı da fotoğraf çektirip bir süre sohbet etti.

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