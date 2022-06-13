Talihsiz kaza... Serdar Ortaç bir anda yere kapaklandı!

Haberin Devamı

Serdar Ortaç’ın günler öncesinden biletleri sold-out olan Kuruçeşme Açıkhava konserine gelen hayranları kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Serdar Ortaç’ın “Mesafe” şarkısıyla sahneye adım attığı andan itibaren ise binlerce kişi hem dev bir koro hem de dans topluluğuna dönüştü. Müzikseverlerin Ortaç’ın şarkılarına dans ederek eşlik ettiği o anlar geceye damga vurdu.

“KARABİBERİM”DEN GÜNÜMÜZE...

Serdar Ortaç, 1994 yılında çıkardığı “Karabiberim”den günümüze her biri Türk pop müziğine damga vuran hit’leriyle muhteşem bir müzik şölenine imza attı. 28 yıllık sanat hayatını bir konsere sığdıran Serdar Ortaç; Balım, İki Deli, Ben Adam Olmam, Canıma Minnet, Kabahat, Gamzelim gibi şarkılarıyla müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı. Şarkı aralarında hayranlarıyla bol bol sohbet eden Ortaç, “Annem diyordu ki sarışın kızlara bulaşma. Karım sarışın oldu, bıraktı beni. Karımdan sonra bir sevgilim oldu sarışın. Çok sevdim, o da bıraktı beni. Demek ki neymiş; anne sözü dinlemek gerekiyormuş.” sözleriyle Karabiberim şarkısını esmerlere armağan etti.

Haberin Devamı

SAHNEDE DENGESİNİ KAYBETİP DÜŞTÜ

Konserin bitimine doğru bir anda dengesini kaybedip yere düşen Ortaç, sevenlerini korkuttu. Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan 52 yaşındaki sanatçı kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Ortaç, "Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştü iki dakika ne olur yani... Ama güzel düştüm! Bırak, ben Gülben miyim?" dedi. Ortaç'ı izleyenler arasında annesi de vardı.

YOĞUN İLGİ ÜZERİNE SERDAR ORTAÇ’TAN İKİ KONSER DAHA...

Serdar Ortaç bundan haftalar önce biletleri tükenen Kuruçeşme Açıkhava’da müzikseverlerle ilk buluşmasında bir rekora imza attı. İlan edilen ilk konserin biletlerinin gördüğü yoğun ilgi üzerine 26 Haziran biletleri de satışa çıkar çıkmaz tükendi. Konser biletlerinin satışa çıktığı an sistemin kilitlenmesine neden olan Serdar Ortaç, 1 Temmuz tarihinde bir kez daha Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.