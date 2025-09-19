Talihsiz kaza hayatını kurtardı! Semiramis Pekkan yaşadığı mucizeyi anlattı

Haberin Devamı

Semiramis Pekkan köpeğini gezdirirken evinin önünde düştü. Hastanede yapılan muayenede herhangi bir kırığa rastlanmadı. 'Buraya kadar gelmişken check-up yaptırayım' diyen Pekkan hayatının şokunu yaşadı.

Hastane odasından yaşadığı süreci anlatan Semiramis Pekkan şu ifadeleri kullandı:

Bugün size biraz farklı bir yerden sesleniyorum… Hastane odasından. Geçirdiğim bir talihsiz düşüş sonrası kontrollerim sırasında öyle bir şey oldu ki, hayat bana yeniden büyük bir ders verdi. Allah’a şükür çok iyiyim, merak etmeyin.

HAYATTA HİÇBİR ŞEY SEBEPSİZ DEĞİL!

Sizlerle bu videoyu paylaşmamın sebebi, belki birinize faydası olur… Çünkü erken teşhisin, check-up yaptırmanın ve doktorların sözünü dinlemenin ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak gördüm. Hayatta hiçbir şey sebepsiz değil; bazen yaşadıklarımız bize görünmeyen mesajlar getiriyor.

Haberin Devamı

CİDDİ BİR DURUMLA KARŞILAŞTIK

Düştükten sonra tedbir amaçlı check-up yaptırdık eve geçtik. 10 dakika sonra telefon çaldı arayan doktorumdu. 'Semiramis hemen geri gelmen lazım. Check up'ta bir şey çıktı. Göğüs doktoru seni görmek istiyor' dedi. Ben de hastaneye gittim. Akciğerde bir kitle görmüş, 'ciddi bir şeye benziyor' dedi. Daha sonra derhal harekete geçildi.

BİZE VERİLEN MESAJLARI ALMAYA ÇALIŞALIM

Bunu size anlatmamın sebebi şu bir Check-up'ların her sene yapılması ne kadar önemli bunu gösteriyor. Çünkü daha önce yaptırdığım Check-up'larda bu görünmemiş iki erken teşhisisin önemi. Sol akciğerimin alt lobu alındı. Şimdi çok iyiyim, bundan sonrası da böyle olur umarım. Ben bunu 6 ay geciktirseymişim ameliyat olamazmışım, ne kadar önemli. Bu süreci böyle de atlatmış olduk. Hiçbir şey sebepsiz değil o düşüşün sonrası bunları yaşadık. Verilen mesajlar ne kadar önemli. Allah'ın bize verdiği mesajların önemini anlatmaya çalışıyorum, o mesajları almaya çalışalım.

Haberin Devamı

Her zamanki gibi odama biraz kendi dokunuşumu da kattım; oyuncaklarım, çiçeklerim, en sevdiğim yastığım yanımda. Çünkü bulunduğumuz her yeri biraz da kendimize ait kılmak ruhumuza çok iyi geliyor.