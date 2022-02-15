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Talat Bulut isyan etti! '200 bin TL almışım çok mu?'

#TALAT BULUT#Yasak Elma#Yeşilçam
Talat Bulut isyan etti 200 bin TL almışım çok mu

Son olarak 'Yasak Elma' dizisinde rol alan Talat Bulut, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan usta isim, Türkiye'de sürekli oyuncuların kazandığı bölüm başı ücretlerin gündeme getirilmesine tepki gösterdi. Bulut, ülkemizdeki oyuncuların, Amerika'ya kıyasla daha düşük oyunculuk ücretleri aldığını söyledi.

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Talat Bulut, önceki gün alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ünlü isim, Türkiye'de sürekli oyuncuların kazandığı bölüm başı ücretlerin gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

100 - 200 BİN ALMIŞ ÇOK MU?

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bulut, konuyla ilgili; "Bugüne kadar ne fiyat verdiler ki? Hiç haddi olmayan insanlar "Bir oyuncu bu kadar alıyormuş" diyorlar. Sana ne abi ya. Sen oturduğun yerden program yapıyorsun ve bunu tartışmaya açıyorsun. Sen mi ölçeceksin o insanların fiyatını?" dedi.

Oyuncu, sözlerine; "Şöyle düşünün: Türkiye'de iyi bir aktörün muadili Amerika'da bölüm başına bir buçuk milyon dolar alıyor. Sen burada 100 bin- 200 bin TL almışsın çok mu? Neye göre sen karar veriyorsun? Aktörlükten anlamazsan, oyuncunun değerinden anlamazsın. Sen ancak o insanlara çamur atarsın" diye devam etti.

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YEŞİLÇAM İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Türkiye koşullarında iyi bir aktörün emeğinin karşılığını istemesi gerektiğini anlatan Talat Bulut, Yeşilçam döneminde birçok işten para almadan oynadığını da itiraf etti.

"Türkiye koşullarında iyi bir aktörün emeğinin karşılığı neyse onu isteyeceksin" diyen usta oyuncu, Yeşilçam döneminde para kazanamadığını ve şimdiki oyuncuların çok şanslı olduğunu savundu.

"HİÇ PARA ALAMADIĞIMIZ OLDU"

"Yeşilçam döneminde bir sürü fedakarlık yaptım ben" diyen Bulut, "Mesela hiç paramızı alamadığımız da oldu. Yeşilçam'da kolektif çalışmanın karşılığı başka bir boyuttaydı. Fedakarlıklarınız çok farklıydı, çalışma koşulları, set ortamı. Karavan yok, o yok bu yok. O dönemle şimdiki dönem kıyaslaması yapmak gerekmiyor bile. Koşullar arasında çok fark var. Şimdiki oyuncular daha şanslı" dedi.

Ünlü isim, sözlerine; "Keşke ben 30 yaşlarımdayken bu özel kanallar açılsaydı. Biz de ona göre davransaydık. Maddi anlamda daha çok kazanırdım. Adam yurt dışında Oscar alıyor. İki milyon dolar fiyatı artıyor. Bizde de ödül aldığında 'Abi o ödül aldı burnu kalkmıştır' diyorlar" şeklinde devam etti.

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