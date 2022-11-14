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Taksim'deki terör saldırısına ünlü isimlerden tepki!

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#İstiklal Caddesi#Taksim#Beyoğlu
Taksimdeki terör saldırısına ünlü isimlerden tepki
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 09:45

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde dün akşam bir patlama meydana geldi. Saldırıda can kaybının 6, yaralı sayısının ise 81 olduğu açıklandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısı sonrası televizyon ve sanat camiasından lanet mesajları yağdı.

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Müge Anlı
"Yine canımız yandı. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılar acil şifalar diliyorum."

Yağmur Atacan
"Ne diyeceksin? Küfürün, hakaretin, her türlü okunacak belanın bile bittiği yer... Kırık bir bebek puseti."

Acun Ilıcalı
"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun!"

Burak Deniz
"İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.. Yaralılar acil şifa bulsun.. Çok üzgünüm çok..."

Taksimdeki terör saldırısına ünlü isimlerden tepki

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Demet Özdemir
"İstiklal Caddesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet , sevenlerine, ailelerine baş sağlığı diliyorum , yaralılar için acil şifalar ! Hayretler içerisindeyim …Çok üzgünüm."

Demet Akbağ
"İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum."

Doğa Rutkay
"İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum… Yaralılara acil şifalar diliyorum… Sarılmayacak yaralara bir yenisi daha eklendi."

İbrahim Büyükak
"Taksim’de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Umarım daha fazla can kaybı olmaz. Ülkemize geçmiş olsun…"

Taksimdeki terör saldırısına ünlü isimlerden tepki

Gonca Vuslateri
"İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Volkan Konak

"Taksim’de gerçekleşen hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın, acısını derinden yaşıyor, ailelerine sabır diliyoruz."

Mert Fırat
"İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden insanlarımızı rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun. Hiçbir terör saldırısının meşru bir gerekçesi olamaz!"

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Taksimdeki terör saldırısına ünlü isimlerden tepki

Hakan Yılmaz
"Çok üzgünüm. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara şifa diliyorum."

Gülben Ergen
"Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden masum insanlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim "

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#BEYOĞLU#İSTİKLAL CADDESİ




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